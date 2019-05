HARD LANDING: Flyet fra Myanmar National Airlines (MNA) etter at det nødlandet på flyplassen i Mandalay uten fronthjul. Foto: Nay Min via REUTERS

Fly måtte nødlande uten fremhjul – alle om bord overlevde

En erfaren flyger greide å lande et passasjerfly uten fremhjul i Myanmar søndag uten at noen av passasjerene kom til skade.

NTB-DPA-TT

Flyvingen fra Yangon til Mandalay søndag morgen endte godt selv om det en stund lå an til en dramatisk landing. Flyet tilhører Myanmar National Airlines og hadde 82 passasjerer og et mannskap på syv om bord.

Bilder fra rullebanen viser flyet med flynesen i bakken og evakueringsskliene ute, men for øvrig ser flyet helt fint ut.

Ifølge lokale medier var piloten også flygeinstruktør. Han ble værende i lufta etter at han oppdaget problemet for å bruke opp mest mulig drivstoff og slik minske flyets vekt. Deretter gikk han inn for landing.

LANDET PÅ BAKHJULENE: Passasjerflyet måtte lande på bakhjulene og bruke undersiden som støtte foran. Foto: Aung Thura / AP / NTB scanpix

Ettersom fronthjulet ikke lot seg felle ut, måtte han lande på bakhjulene og bruke undersiden av flyet, flymagen, som støtte foran.

Slike landinger er svært risikable, men ikke helt uvanlige.

– Piloten gjorde en fantastisk jobb, sier en talsperson for transportdepartementet.

Flyet var av typen Embraer 190.

Publisert: 12.05.19 kl. 13:50