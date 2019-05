I OSLO: Generalsekretær Henriette Fore i FNs sikkerhetsråd er i Oslo. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

FN-topp: Ber Norge hente hjem barn av norske IS-krigere

UNICEF-sjef Henrietta Fore mener Norge er «ekstremt godt foreberedt» på å ta imot barn av nordmenn som har vært tilknyttet terrorgruppen IS.

Oppdatert nå nettopp







– Dette kunne vært et ledende eksempel for hvordan andre land kunne gjøre det samme, sier hun til NRK.

Henrietta Fore, som er i Oslo i forbindelse en internasjonal giverkonferanse arrangert av Norge og FN, ber om at de norske barna får en trygg og verdig retur til Norge, skriver kanalen.

Anslagsvis elleve barn med norsk tilknytning, fem av dem uten sine foreldre, sitter i interneringsleiren Al-Hol i Syria.

FORVERRET SITUASJON: Bildet viser en kvinne som beveger seg gjennom Al Hol-leiren i Syria i april 2019. Foto: ALI HASHISHO / REUTERS

I april åpnet Erna Solberg for å hente foreldreløse barn til Norge, men det er ikke kjent når eller hvordan hjemhentingen skal skje. Etter uttalelsen ble hun umiddelbart møtt med motkrav om at alle norske barn av IS-krigere bør hentes hjem.

– Vi vil prioritere å hente de foreldreløse barna, fordi de ikke har noen foresatte, og er uten noen til å ta vare på dem. Det er en naturlig prioritet å hente ut dem som er svakest først, dersom det lar seg gjøre, sa Solberg til VG.

– Vi er bekymret for alle barna, men vi har sagt at slik situasjonen er nå, så er det ikke er aktuelt å hente ut mødrene. De som sier at vi bør hente hjem alle barna, bør si noe om de mener at vi skal hente IS-kvinnene også.

Fikk du med deg denne spesialen? Arven etter IS

VIL FÅ DEM TIL NORGE: Erna Solberg åpner for at også Norge skal kunne hente hjem barn av IS-krigere. Foto: GISLE ODDSTAD / VG

Norske myndigheter har ikke juridisk mulighet til å ta barn mot foreldres vilje, så i så fall må mødrene gi samtykke til det, ifølge Solberg.

– Men barna skal ikke være en måte for mødrene en å komme ustraffet til Norge på. Dersom mødrene kommer seg hit for egen hånd, vil det også måtte tas en vurdering om straffeforfølgelse for det de har vært med på.

Publisert: 23.05.19 kl. 14:23 Oppdatert: 23.05.19 kl. 14:39