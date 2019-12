Vulkanutbrudd på New Zealand: Minst fem personer omkommet – flere ikke gjort rede for

Flere personer er ikke gjort rede for etter et vulkanutbrudd på øya White Island på New Zealand. Politiet opplyser at fem personer er bekreftet omkommet.

GeoNet meldte at det har skjedd et vulkanutbrudd på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd natt til mandag norsk tidl.

Politiet opplyser at trolig rundt 50 mennesker oppholdt seg på eller ved øya, men at et ukjent antall ikke er gjort rede for.

– Av dem som er transportert til land er minst en kritisk skadet, skriver politiet på Facebook like etter klokken 17.30 lokal tid.

På en pressekonferanse mandag morgen opplyser politiet at de har fått bekreftet at fem personer er omkommet, og sier at flere personer har fått kraftige brannskader.

– Nødetatene får for øyeblikket ikke gå i land av hensyn til sikkerhet og på grunn av fare for nye utbrudd. Det er også en såkalt «no flight zone» over øya, sa politisjef John Tims på pressekonferansen.

De fem personene som er bekreftet omkommet er personer som ble reddet fra øya tidlig.

Flere av personene på øya var turister på et cruiseskip. Nasjonaliteten til disse er ikke kjent.

– Det er ikke trygt å gå i land på øya, så ingen får gå i land for øyeblikket, sier han.

23 personer skal så langt være fraktet bort fra øya.

– Vi jobber med å få bekreftet hvor mange som var på øya. På dette tidspunktet er det for farlig for politiet og redningsmannskaper å ta seg i land, fortsetter Tims.

Tims opplyser at så mange som 27 personer ikke er gjort rede for.

Ifølge The Guardian bekrefter Kevin O’Sullivan ved New Zealand Cruise Association at 30 til 38 personer fra skipet «Ovation of the Seas» var på øya, og har ikke kommet tilbake til skipet. Navn og nasjonalitet på disse vil bli overlevert til politiet.

Syv personer som er fraktet bort fra øya skal være kritisk skadet, skriver The Guardian.







WHITE ISLAND: Vulkanen på White Island hadde mandag utbrudd.

Ifølge ambulansetjenesten St. Johns trenger opp til 20 personer behandling etter vulkanutbruddet mandag, skriver New Zealand Herald.

Avisen skriver også at det i 2016 ble installert et tilfluktsrom på øya.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid, og utbruddet ble registrert av GeoNet 20 minutter senere.

Flere redningshelikoptre er på vei til øya i forbindelse med utbruddet, skriver Newstalk ZB.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya.

Øya besøkes jevnlig av små grupper turister. Det er ikke kjent om det var noen turister på øya da utbruddet skjedde.

I NÆRHETEN: De norske utvekslingsstudentene Mathilde Seppola Danø, Stine Schou Landmark og Lilli Schakenda surfet rett utenfor White Island da utbruddet startet. Foto: Privat

Norske Mathilde Seppola Danø (17) er sammen med seks andre nordmenn på utveksling på New Zealand. Mandag ble de vitner til det voldsomme vulkanutbruddet.

– Vi var på stranden og surfet rett utenfor White Island. Etter en bølge så vi opp mot øya, så kom den en stor kompakt sky. Det kommer vanligvis litt røyk opp fra øyen, men dette var ikke vanlig. Det har aldri vært som i dag, forteller hun til VG.

Hun forteller også om store bølger etter utbruddet, og fryktet for tsunami.

– Vi fikk beskjed om at det ikke kom til å bli noen tsunami, sier hun.

Danø forteller at skolen for et par uker siden arrangerte en tur til vulkanen for de internasjonale studentene.

UTBRUDD: Dette bildet tok norske Mathilde fra landsiden. Foto: Mathilde Seppola Danø

Publisert: 09.12.19 kl. 04:23 Oppdatert: 09.12.19 kl. 09:34

