VULKANUTBRUDD: Her ser man røyk fra vulkanutbruddet. Foto: GNS SCIENCE / REUTERS

Vulkanutbrudd på New Zealand: Flere ikke gjort rede for

En vulkan på White Island har brutt ut på New Zealand, melder myndighetene i landet. Statsminister Jacinda Ardern opplyser at rundt flere mennesker var på den ubebodde øya, og at flere ikke er gjort rede for.

Knut Arne Hansen

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

GeoNet melder at det har skjedd et vulkanutbrudd på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd.

– På dette tidspunktet tror vi rundt 100 personer var rundt eller på øyen. På nåværende tidspunkt er ikke alle gjort rede for, sier statsminister Jacinda Ardern ifølge New Zealand Herald.

Avisen skriver også at det i 2016 ble installert et tilfluktsrom på øya.

Ifølge ambulansetjenesten St. Johns trenger opp til 20 personer behandling etter vulkanutbruddet mandag, skriver New Zealand Herald.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid, og utbruddet ble registrert av GeoNet 20 minutter senere.

Flere redningshelikoptre er på vei til øya i forbindelse med utbruddet, skriver Newstalk ZB.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya.

Øya besøkes jevnlig av små grupper turister. Det er ikke kjent om det var noen turister på øya da utbruddet skjedde.

Publisert: 09.12.19 kl. 04:23

Mer om