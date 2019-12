BEKYMRET: Stian Šmakić Sopp er venn med Ingrid Martinussen, som sitter i fengslet i Tokyo. Han fungerer også som familiens talsperson. Foto: Ahmed Fawad Ashraf, VG

Familiens talsperson om Ingrid Martinussen: – Bekymret for dårlige forhold og tøffe avhør

TOKYO (VG) Studenten Ingrid Martinussen har sittet fengslet i Tokyo i snart 14 dager. Familiens talsperson Stian Sopp jobber døgnet rundt med å få informasjon om saken. Han er redd hun skal bli presset til å tilstå.

Oppdatert nå nettopp

– Det jeg er mest bekymret for er at standarden i fengsel i Japan er lav, det er begrenset kommunikasjon, sier Stian Šmakić Sopp.

Han beskriver det som svært vanskelig å få informasjon fra politiet og hennes offentlige oppnevnte advokat.

VG møter ham i bydelen Shinjuku i Tokyo mandag kveld. Han kommer rett fra et møte med et advokatkontor for å finne en ny forsvarer til venninnen Ingrid Martinussen.

Familien i Norge har gitt ham fullmakt til å få innsyn i saken, og John Christian Eldens kontor bistår også familien.

– Hun har to bøker i fengsel, det er det jeg har fått vite. Avhørene kan være tøffe, både fysisk og verbale. Denne cocktailen av dårlige forhold er det som bekymrer meg, sier Sopp,

VG var blant mediene som lørdag omtalte at Martinussen har sittet fengslet i Tokyo siden 20. november. 32-åringen har bodd i Japan i flere år. Da hun ble arrestert var hun student på Sophia-universitetet, hvor hun tar mastergrad i Global Environmental Studies.

FENGSLET I TOKYO: 32 år gamle Ingrid Martinussen. Foto: Privat

Mistenkelig pakke fra USA

Årsaken til arrestasjonen skal være en pakke sendt fra USA tidligere i år, som skal inneholde lettere narkotiske stoffer.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken: Hvordan ble pakken bestilt, hva inneholder den og hva nøyaktig mener politiet at Ingrids rolle skal ha vært.

– Det jeg har tenkt det siste døgnet er skummelt å tenke. Jo lengre du er mistenkt og i varetekt, jo mer vil de presse deg til å få frem noe. Det blir tøffere og tøffere for henne etter hvert som tiden går og hun ikke har sosial kontakt. Jeg er redd for at presset skal få henne til å tilstå, sier Sopp til VG.

Vennen beskriver henne som en godhjertet og snill, og en veldig forsiktig og blyg person. Han er redd hun kan bli misforstått i avhør.

– Hvorfor er du redd for at hun skal bli misforstått?

– Hvis politiet oppriktig mener at hun har bestilt denne pakken, og hun ser ned og ikke holder øyekontakt, kan det virke som hun prøver å bortforklare og snike seg unna.

LITE INFORMASJON: Sopp forteller at politiet er tilbakeholdne med informasjon. Foto: Ahmed Fawad Ashraf, VG

– Noe er blitt bestilt feil

Telefonen hans ringer i ett sett under intervjuet. Fra Norge og fra personer i Japan som kjenner Ingrid.

– Kan du tenke deg at hun har gjort noe som politiet i Japan har fengslet henne for?

– Nei, det vet jeg det ikke er. Jeg tror noe er blitt bestilt feil eller ubevisst.

– Hun har den høyeste eksamen i japansk språk og er veldig glad i landet. Hun er en av dem som virkelig vil etablere seg her. Det virker ikke særlig troverdig at en person som vil ha så sterk tilknytning til landet, vil ødelegge det ved å få tilsendt en pakke med et sånt innhold.

Sopp beskriver det japanske rettssystemet som tungrodd. Sopp vet ikke hvor mange ganger den offentlig oppnevnte advokaten har besøkt henne i fengsel.

Han sier han må fakse forespørsler for å få tilgang til dokumenter, og han forteller om en helt annen kultur enn i Norge.

– I Norge følger vi loven. Her er det også regler og systemer, men det er uskrevne normer som trumfer de skrevne lovene. Det er noe av det familien til Ingrid opplever som det verste, sier Sopp.

– Det som er verst som for dem, er at de vet så lite. Da sitter du og tenker det verste. Det er et ukjent system for dem, og det er tungvint.

Denne uken skal Sopp fortsette å treffe advokater for å finne en som kan representere Ingrid og besøke henne jevnlig i fengsel. Eldens kontor i Norge skal også komme til Japan for å bistå henne.

Publisert: 02.12.19 kl. 20:46 Oppdatert: 02.12.19 kl. 21:02

Mer om