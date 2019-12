TILHENGERE: De mest ihuga Netanyahu tilhengerne stilte opp for å støtte statsministeren mot korrupsjonstiltalen. «Bibi» påstår at det pågår et politisk kupp mot ham fra «venstrekreftene» i Israel. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Statsministeren som nekter å gå av: Netanyahu fortsetter sin desperate kamp for fortsatt å styre Israel

Ingen israelsk statsminister har sittet lengre ved roret. I 13 år har Benjamin Netanyahu vært beundret og støttet av et flertall av velgerne. Samtidig er han omstridt og skydd som pesten av andre.

– Benjamin Netanyahus makt slår sprekker og vil etter hvert smuldre helt bort, men jeg utelukker ikke at han kan holde stand ennå en stund, sier Gideon Levy, journalist og spaltist i den liberale israelske avisen Haaretz til VG.

PALME-PRIS: Gideon Levy (t.v.) ble i 2015 tildelt Olof Palme prisen, sammen med den palestinske presten Mitri Raheb. De nå avdøde enken etter Olof Palme delte ut prisen til de to. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Etter at riksadvokat Avichai Mandelblit utferdiget en tiltale mot Netanyahu som omfatter tre korrupsjonssaker, hvori inngår bestikkelser, tillitsbrudd og svindel, hevdet statsministeren at tiltalen mot ham er bygget opp rundt løgner iscenesatt av politiske motstandere og at disse står bak et politisk kupp mot ham.

Riksadvokat Avichai Mandelblit ble i sin tid regnet som en politisk venn av Netanyahu, som gjorde plass til Mendelblit i en av sine regjeringer og senere utnevnte ham til Riksadvokat.

– Det er påfallende stille fra Netanyahus nære politiske miljø, ingen våger å gå offentlig ut imot statsministeren, men da han forleden initierte et kveldsmøte for å få støtte, var det bare kulturminister Miri Regev og tre parlamentsmedlemmer fra regjeringspartiet Likud som stilte opp av hans politiske støttespillere, sier den svenske journalisten Arne Lapidus til VG.

Lapidus har fulgt israelsk politikk tett i flere tiår.

– Dette til tross for at Netanyahu hadde sendt ut tekstmeldinger til Likud-medlemmer for å be dem stille opp for ham, sier den svenske journalisten.

FAKTA * Født i Tel Aviv 21. oktober 1949. * Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988. * Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988. * Partileder for Likud fra 1993 til 1999. * Statsminister fra 1996 til 1999. * Utenriksminister 2002–2003. * Statsminister siden 31. mars 2009. * 21. oktober tok Israels riksadvokat ut tiltale mot ham for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap. Kilde: NTB

SOLIDARISK: Med håndjern og knebel, som det står «frihet» på hebraisk, viser den unge israeleren sin sympati og støtte til statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: JACK GUEZ / AFP

Tirsdag kveld fikk Benjamin Netanyahus politiske posisjon et nytt skudd for baugen, da det ble arrangert en støttedemonstrasjon for statsministeren i Tel Aviv.

5–6000 mennesker, i hovedsak støttespillere fra ulike politiske bevegelser og støttepartier til regjeringspartiet Likud, stilte opp, sang og prøvde å dra opp stemningen. Uten å lykkes, ifølge mange av dem som fulgte seansen.

– Til tross for at Likud hadde satt opp busser for å frakte folk til møtet for støtte Netanyahu, uteble varmen og den familiære stemningen som preger Likud arrangement. Da noen startet å synge, døde sangen ut i løpet av sekunder, skriver kommentatoren, Anshel Pfeffer i den israelske avisen Haaretz.

Dårlig fremmøte

– Og de som virkelig betyr noe i israelsk politikk - tungvekterne - uteble fra arrangementet. Kun én minister i Netanyahus regjering og en håndfull andre politikere var å se, sier Gideon Levy til VG.

Jerusalem Post-spaltisten, Isi Leibler, som har støttet den israelske statsministeren i flere år, mener Benjamin Netanyahu nå bør kaste inn håndkleet og gi seg.

– Da vi så den blindgaten Israel havnet i etter valget, var jeg en av de første av statsminister Benjamin Netanyahus mangeårige beundrere og støttespilleren, som sa at uten en avtale med Benny Gantz, burde han trekke seg. Ellers vil han ødelegge bildet og oppfatningen av en lysende karriere, skriver Leibler i en spalte som har som tittel: «Netanyahu-i nasjonens interesse, vær så snill å tre tilbake».

Hadde Benjamin Netanyahu vært statsråd i en israelsk regjering, og ikke statsminister, ville han måtte trekke seg umiddelbart. Det er det presedens for etter et vedtak gjort i israelsk høyesterett i 1993.

Bakgrunnen var at to medlemmer i Yitzak Rabins regjering, Arye Dery og Rafael Pinchasi hadde begått kriminelle handlinger. Høyesterett kom til at «statsråder er forventet å gå av hvis det er rettet alvorlige kriminelle anklager mot dem».

TETTE BÅND: For fem år siden samarbeidet statsminister Benjamin Netanyahu og kabinettssekretær, Avichai Mandelblit nært. I dag har forholdet surnet. Som riksadvokat har Mendelblit tiltalt Netanyahu for korrupsjon. Foto: GALI TIBBON / POOL

Riksadvokat Avicha Medelblit har erkjent at det stiller seg annerledes når det dreier seg om en statsminister. Til israelsk presse har han sagt at loven som angår regjeringens virke «ikke fullt og helt omfatter forhold som kan føre til at statsministeren må gå av».

Mendelblit har ikke ønsket å kommentere hvorvidt Benjamin Netanyahu har tillatelse til å prøve og danne en ny regjering.

Riksadvokaten sier, ifølge avisen Haaretz, at det på et senere tidspunkt vil bli tatt stilling til om Netanayahu vil bli fratatt ansvaret for de andre departementene han bestyrer. Statsministeren er også statsråd for helse-, velferd- og landbruks departementet, samt ministeriet som bestyrer saker som omhandler jøder i utlendighet. Det er for øvrig helt vanlig i Israel at det i statsministerens portefølje er andre departement.

Trenger ny ledelse

FORANDRING: Dagen-redaktør og Israel-kjenner, Vebjørn Selbekk, mener den politiske situasjonen i Israel vil bli mindre komplisert uten Benjamin Netanyahu. – Jeg tror ikke han kan sitte stort lenger som statsminister, sier Selbekk. Foto: Jan Petter Lynau

Redaktør i den kristne avisen, Dagen, og Israel-kjenner, Vebjørn Selbekk, mener at Israel er beste tjent med at Benjamin Netanyahu trekker seg som statsminister.

– Det er for mange hindere å passere, selv om han leder på meningsmålingene når det kommer til et tredje valg på under tre år, så blir det for mye. Selv for Benjamin Netanyahu, sier Vebjørn Selbekk.

Han mener at når trenger Israel et nytt navn i ledelsen av landet og at regjeringspartiet Likud har gode nok kandidater. Det var dette inntrykket Selbekk fikk da han for kort tid siden besøkte Israel.

– Den som peker seg ut er Gideon Sa’ar. Han har vært pekt på som kronprinsen i Likud, så Israel klarer seg uten Netanyahu. Landet har mye å takke ham for, men det er ikke pent å se på at han klamrer seg til makten når det meste går imot ham og det rakner. Det ville forundre meg mye om Israel har en statsminister som heter Benjamin Netanyahu når det er gått noen uker inn i det nye året sier Selbekk.

Gideon Levy sier til VG at det spiller liten rolle om det kommer en ny statsminister fra regjeringspartiet Likud, eller om Benny Gantz, den gamle forsvarssjefen som har kjempet jevnt med Netanyahu i de to parlamentsvalgene, overtar som statsminister.

– Det dere ikke forstår er at okkupasjonen av de palestinske områdene vil fortsette, uansett hvem som er statsminister, uansett hvilket parti eller koalisjon som styrer. Et land som okkuperer andre menneskers landområde, er ikke et demokrati, sier Levy.

OPPGITT: – Det legges ikke press på Israel fra resten av verden. Okkupasjonen av palestinske området pågår hver eneste dag, der har den gjort siden 1967, sier Gideon Levy. Foto: Harald Berg Sævereid

Det er en gjengs oppfatning hos mange liberale israelere og Israel-kjennere i utlandet, at det siste tiåret politikk under statsminister Benjamin Netanyahu tar tatt en dramatisk høyredreining. Blant dem er også Dagensjefsredaktør, Vebjørn Selbekk. Forut for parlamentsvalget i april sa Selbekk til VG:

– Populismen som skyller over det israelske politiske landskapet, er en stor utfordring. Og den sterke høyredreiningen i det israelske samfunnet er bekymringsfull.

– Det siste utspillet fra USAs utenriksminister, Mike Pomepeo, hvor landet ikke lenger anser byggingen av israelske bosetninger på Vestbredden som brudd på internasjonal lov, er bare den siste dråpen i et beger som er fullt. Hvor er resten av verdenssamfunnet? Ingen legger press på Israel for å få slutt på okkupasjonen. Total passivitet over hele linjen, fra EU-landene, fra Norge. Dette er deprimerende, sier Levy.

