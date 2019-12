Trudeau bekrefter at han vitset om Trump

USAs president Donald Trump kaller Canadas statsminister Justin Trudeau falsk etter at Trudeau angivelig vitset om Trump sammen med blant annet Boris Johnson.

Trump uttalte seg onsdag for første gang om videoen som har gått sin seiersgang i flere medier, der lederne fra Storbritannia, Canada, Frankrike og Nederland så ut til å spøke om Trump under en mottakelse på Buckingham Palace tirsdag.

Presidenten mener Canadas statsminister taler med to tunger. Uttalelsen kom på en pressekonferanse før han og Tysklands statsminister Angela Merkel skulle ha møte på sidelinjen av NATOs toppmøte utenfor London.

Onsdag kveld bekreftet Trudeau på en pressekonferanse at det var Trump han snakket om i den omtalte videoen.

– I går kveld refererte jeg til det faktum at det var en ikke-planlagt pressekonferanse før møtet mitt med president Trump, og jeg var glad for å bli med på den, men det var absolutt bemerkelsesverdig. Jeg har hatt flere gode samtaler med presidenten i løpet av dagen og gårsdagen, sier Trudeau.

Avlyste pressekonferanse

Trump gjentok flere ganger at Trudeau er falsk. Den amerikanske presidenten hevdet også at Trudeau vitset om han fordi han var opprørt over at Trump påpekte at Canada ikke bruker 2 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Etter planen skulle president Trump ha en pressekonferanse senere onsdag, men på pressemøtet med Merkel sa han at dette likevel ikke skjer. I stedet reiser han tilbake til Washington.

– Jeg tror vi har hatt nok av pressekonferanser, sa han.

Han skrøt av NATO-toppmøtet og kalte det svært vellykket.

– NATO er sterkere enn noen gang, sa Trump.

