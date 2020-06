I 2001 stemte borgerne for å beholde flagget. Mange mente at det hedret deres forfedre som kjempet for Mississippi under den amerikanske borgerkrigen. Før forrige måned ville majoriteten i Mississippi beholde flagget, men protestene har økt i kjølevannet av kampene mot rasediskriminering i USA. Flere aktivister mener at flagget er et symbol på rasismen og volden svarte amerikanere fortsatt opplever.