PROTEST: En palestiner krangler med en israelsk soldat under en demonstrasjon i Jordan-dalen onsdag 24. juni, mot den planlagte israelske annekteringen av deler av Vestbredden. Foto: MOHAMAD TOROKMAN / X02127

PLO-topp frykter ny intifada: – Situasjonen er kritisk

Det koker blant tusenvis av palestinske ungdommer på Vestbredden. Frustrerte og utålmodige ser de dagen hvor Israels statsminister har sagt at han vil annektere deler av Vestbredden nærme seg.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hardnakket holdt på at 1. juli er dagen den omstridte annekteringen starter.

Netanyahus plan er å innlemme 30 prosent av den palestinske Vestbredden i den israelske staten, inkludert den fruktbare Jordan-dalen.

KRITISK: Abdel Karim Qais, også kalt Abu Leila, er en av veteranene i PLO. Han oppfattes som en forsiktig demokrat, som ikke lar seg imponere av det palestinske lederskapet. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det bygger seg opp en stemning av fortvilelse og sinne på gatene i Ramallah og i andre byer på Vestbredden. Det er forståelig. Først og fremst er det den israelske okkupasjonen som setter en stopper for et normalt liv for ungdommen vår. Men også det faktum at den politiske ledelsen i Palestina har vært for ettergivende overfor Israel i flere tiår, sier Abdel Karim Qais, medlem av PLOs sentralkomité, til VG.

80-åringen er ikke medlem av det palestinske styringspartiet, Fatah, men som aktivist og politiker er han leder for Den demokratiske fronten for frigjøring av Palestina (DFLP). Og en sentral stemme i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

RAMALLAH: Vold, drap og sorg. Det er slike bilder fra Vestbredden verden kjenner fra Det hellige land. Om Israel annekterer deler av de palestinske områdene, frykter mange volden vil blusse opp igjen. Foto: MOHAMAD TOROKMAN / X02127

Til VG sier Abu Leila, navnet palestinerne bruker på ham, at Israels statsminister, Benjamin Netanyahus beslutning om å annektere 30 prosent av de palestinske områdene på Vestbredden, «burde få verden til å forstå at Israel ikke ønsker fred og forsoning med palestinerne».

Og at det ikke vil bli noen tostatsløsning om palestinerne blir fratatt flere landområder

– Situasjonen nå er kritisk. Det internasjonale samfunnet må legge press på Israel. PLO har gjort det klart at alle avtaler med Israel er brutt, fredsprosessen er over og vi er tilbake til situasjonen før Osloprosessen startet i 1993, sier han, og fortsetter:

– Stemningen er preget av håpløshet og fortvilelse i den yngre generasjonen av palestinere. Situasjonen er ustabil og jeg tror at vi står overfor en ny intifada. Et folkelig opprør fra unge mennesker som er frarøvet alt håp om et normalt liv med rettigheter, muligheter for utdannelse, jobb og forutsigbarhet. Det kan bli utfallet av at Israel gang på gang tar seg til rette på vår bekostning, sier Abu Leila.

OPPGITT: Professor Mkhaimar Abusada er langt fra optimistisk, men har et lite håp om at Israel utsetter planen om å annektere deler av Vestbredden. Foto: Helge Mikalsen

I Gaza sitter professor i statsvitenskap, Mkhaimar Abusada. Han følger situasjonen på Vestbredden med engstelse som palestiner, og med interesse som samfunnsanalytiker.

Mest av alt er han oppgitt over det som kan komme til å skje om Israel annekterer Jordan-dalen og deler av omkringliggende palestinske områder. Han sier at han likevel har et lite håp.

– Hvis Israel utsetter planen om å annektere, kan vi kanskje se en forsiktig tilnærming mellom Mahmoud Abbas og Israel. Akkurat nå er det avgjørende at spørsmålet om skatte- og momspenger blir løst, sier professor Abusada.

President Abbas kuttet for to uker siden alle bånd, og brøt alle avtaler med Israel. Palestinerne nektet å ta imot pengene som Israel står for innkrevingen av, og som deretter videresendes til PA, den palestinske selvstyremyndigheten.

– Dette er penger som går til lønninger og til den daglige driften av det palestinske samfunnet. Når disse uteblir synker befolkningen enda lenger ned i armod, mener professor Abusada.

Mahmoud Abbas har sagt at han vil akseptere at en tredjepart, Røde Kors eller FN, tar imot og videresender pengene palestinerne har krav på. Det er imidlertid lite sannsynlig at disse organisasjonene vil akseptere å stå for en videreformidling av pengene i en åpen konflikt mellom Ramallah og Jerusalem.

– Årsaken til at den palestinske ledelsen ikke vil ta imot pengene fra Israel, er at statsminister Netanyahu krever at Mahmoud Abbas godkjenner Trumps fredsplan før skatte- og momspengene kan bli overført. Men det er ingen tvil om at midlene tilhører den palestinske selvstyremyndigheten, sier den israelske politiske kommentatoren Akiva Eldar til VG.

Flere bosettere Ifølge statistikk fra det israelske innenriksdepartementet bodde det ved årsskiftet 463.353 israelere i bosetningene på Vestbredden. I tillegg bor det rundt 300.000 israelere i bosetninger opprettet i Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte i 1967. FNs sikkerhetsråd krever israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områdene. Sikkerhetsrådet har også slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten, men den israelske regjeringen fortsetter likevel å utvide dem. Vis mer

Israel-kjenner og forsker ved Forsvarets Cyberforsvar, Hanne Eggen Røislien, ser ikke at noe forandrer seg om Israel virkelig gjør alvor av å annektere 30 prosent av Vestbredden, og starter denne prosessen 1. juli.

– Selvfølgelig er det ille, men en annektering endrer ikke noe på virkeligheten. Spillereglene er de samme. Virkeligheten forandrer seg langsomt, det er det vi har tillatt Israel å gjøre. Vi har lenge sett at en tostatsløsning er umulig. For å si det veldig kynisk, alle løsninger synes å være en utopi, sier Eggen Røislien.

KYNIKER: Gideon Levy er med sine kontroversielle meninger uglesett av i mange i Israel. Han mener annekteringen ikke forandre noe. – Det blir bare litt lettere for bosettere å ta seg til rett på palestinske landområder, sier han. Foto: Harald Berg Sævereid

Den prisbelønte og kontroversielle israelske spaltisten i den liberale avisen, Haaretz, Gideon Levy, er inne på den samme tankegangen.

– Dette blir ingen forandring i praksis, annet enn at det blir lettere for israelske bosettere og myndigheter å konfiskere mer av de okkuperte palestinske landområdene. Men det er slik det har vært helt siden Osloprosessen startet, sier Levy.

– Men vi som bor i Israel og opplever virkeligheten slik den er, noe man ikke gjør i Europa eller i USA, vi vet at bosetterne alltid vil ha mer. Slik vil det fortsette til det til slutt ikke fins palestinske områder igjen. Egentlig vil en annektering være en deklarasjon av en apartheidstat. Men det blir neppe noen intifada, palestinerne vil bli knust igjen. De vet de godt, sier Gideon Levy.

Den brennbare kritikken fra Levy er ikke ny eller unik i Israel, men har den siste tiden blitt heftig debattert mellom aktører fra ulike fraksjoner i israelsk politikk.

Hamas avventer

Heller ikke professor Mkhaimar Abusada i Gaza tror at det kommer til et nytt palestinsk folkelig opprør.

– Det er bare å se på hva som skjer i regionen, i Syria, i Jemen og andre steder. Hvor skal flyktningene gjøre av seg om det blir et nytt «nakba», en palestinske katastrofe, slik det var i 1948 og i 1967? Dette vet vi, og palestinerne vil ikke provosere fram en ny krig og en ny katastrofe, sier Abusada.

– Og du tror at Hamas er av samme oppfatning?

– Det er vanskelig å si, men jeg bor jo her hvor de styrer. Jeg tror at Hamas vil vente og se hvordan utviklingen blir på Vestbredden. Det både israelere og palestinere trenger er sterke politiske lederskap. Palestinerne trenger å stå samlet, stole på hverandre og Israel trenger en frontfigur som er sterk og modig, slik Yitzak Rabin var det. En som kan overbevise israelere om at det blir ingen fred uten en palestinsk stat. Med Benjamin Netanyahu som israelsk statsminister vil ikke det skje, sier den palestinske professoren.

AVTALE: Israels statsminister Benjamin Netanyahu (t.h) og opposisjonsleder Benny Gantz kom i forrige måned fram til en avtale om å dele på statsministerposten. Om halvannet år skal Gantz lede regjeringen. Foto: POOL / X80003

Deler på statsministerposten

Israels forsvarsminister Benny Gantz sier til The Jerusalem Post at «hvis palestinerne ikke velger å ta del i samtaler om annektering, så må vi fortsette uten dem. Regjeringen vil ikke vente på palestinsk samarbeid før vi setter planen ut i live».

Det er uenighet mellom Gantz og statsminister Benjamin Netanyahu om hvor raskt en annektering skal gjennomføres. Netanyahu vil umiddelbart annektere 30 prosent av Vestbredden, men Gantz vil starte med å annektere to israelske bosetninger først. Etter en avtale mellom Gantz og Netanyahu vil forsvarsministeren overta som statsminister om halvannet år.

Dette svarer Israel

VG har bedt den israelske ambassaden i Norge om en kommentar til den planlagte annekteringen av deler av Vestbredden, og har fått denne uttalelsen sendt på e-post:

«Fredsplanen vil bli gjennomført på en ansvarsfull måte i samråd med USA, og i dialog med våre naboland, mens Israel ivaretar sine inngåtte fredsavtaler. Så lenge palestinerne fortsetter å nekte å forhandle med Israel, er dette den eneste måten fremover for å finne en løsning på konflikten».

Publisert: 26.06.20 kl. 22:49

