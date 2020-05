TIDLIGERE WHO-SJEF: Gro Harlem Brundtland ledet Verdens helseorganisasjon mellom 1998 og 2003. Foto: Frode Hansen, VG

Donald Trump i brev til WHO-sjefen: Burde gjort som Gro Harlem Brundtland

USAs president kommer i et brev med skarp kritikk av den nåværende sjefen i Verdens helseorganisasjon. – Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt Dr. Brundtlands eksempel, skriver han.

Oppdatert nå nettopp

Det fire sider lange brevet er adressert til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, og Trump truer her med å stanse pengestøtten til organisasjonen permanent – og med å revurdere USAs medlemskap.

Store deler av ansvaret for det han mener er WHOs feilsteg, legger han på direktøren selv.

– Det kanskje aller verste er at vi vet at Verdens helseorganisasjon kunne ha gjort det så mye bedre. Bare for noen få år siden, under en annen leder, viste WHO verden hvor mye de hadde å tilby, skriver Trump.

Lederen han viser til er Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland – som ledet helseorganisasjonen mellom 1998 og 2003. Trump trekker frem hennes håndtering av SARS-epidemien i 2003, og spesielt beslutningen om å fraråde reiser til utbruddsområdet i Kina.

– Hun nølte heller ikke med å kritisere Kina for å sette den globale folkehelsen i fare ved å prøve å dekke over utbruddet gjennom deres vanlige lærebok med å pågripe varslere og sensurere mediene, skriver Trump til Ghebreyesus, og legger til:

– Mange liv kunne ha vært spart om du hadde fulgt Dr. Brundtlands eksempel.

Som tidligere WHO-sjef kritiserte Brundtland Kina for å ha brukt for lang tid på å skaffe seg informasjon om viruset, og for å ha holdt tilbake informasjon om lungesykdommen, viser nyhetsartikler fra VG og avisen Fremover i 2003, da SARS-utbruddet sto på.

Da Donald Trump i midten av april kunngjorde at USA stanset pengestøtten til WHO midlertidig, gikk Brundtland ut og kritiserte beslutningen.

– Det siste vi nå trenger er å angripe WHO, sa hun i en uttalelse til NTB.

I en uttalelse til VG i slutten av mars, sa Brundtland at verden «nå opplever en varslet katastrofe». Hun ble i 2018 bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Gro Harlem Brundtland om corona-krisen: «Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe»

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», skrev hun blant annet.

Publisert: 19.05.20 kl. 07:19 Oppdatert: 19.05.20 kl. 07:30

Fra andre aviser