OPPRØR: Hundrevis av opprørspoliti har tatt oppstilling i rundt Hongkongs finansdistrikt før byens lovgivende forsamling skal ta stilling til et lovforslag. Det demonstreres mot både dette og den nye nasjonale sikkerhetsloven.

Omstridt sikkerhetslov vedtatt – nå tar Kina mer makt over Hongkong

En ny nasjonal sikkerhetslov er vedtatt av Folkekongressen i Kina. Dette betyr at Kina kan overstyre det lokale folkestyret i Hongkong.

«Ta tilbake Hongkong» er ett av ropene som høres i Hongkongs gater denne uken. Opprørspolitiet har brukt tåregass og pepperspray i et forsøk på å spre demonstrantene flere steder i byen.

Opprøret i Hongkong startet for alvor søndag, etter at Kina fremmet et forslag til en sikkerhetslov som skal øke Kinas kontroll over Hongkong.

Nå er loven vedtatt. Det skjedde under det årlige parlamentariske møtet i kommunistpartiet i Kina og det er forventet at loven trer i kraft innen september, skriver Reuters.

Vekker reaksjoner

Den nye loven går direkte inn på spørsmål om separatisme, terrorisme og fiendtlige utenlandske innblandinger.

Det forklarte Hans Jørgen Gåsemyr, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Universitetet i Bergen, til VG for noen dager siden.

– Hongkong er en del av folkerepublikken Kina, men har samtidig en stor grad av selvstyre. «Ett land, to system» blir dette kalt, og derfor vekker det reaksjoner at dette forslaget blir fremmet. Det blir sett på som en reaksjon på at Hongkong ikke har klart å reformere tilsvarende lover, sa han.

I dag har Hongkong en særavtale med Kina som gir dem større frihet enn befolkningen på fastlandet. Avtalen innebærer at de får beholde sin minigrunnlov, som gir dem demokratiske rettigheter, og at de har beskyttende lover som gjelder femti år frem i tid, frem til 2047.

Strid om Hongkongs frihet

Loven er blitt kalt et direkte forsøk på å begrense Hongkongs frihet.

Ifølge Hongkongs leder Carrie Lam vil sikkerhetsloven kun ramme en håndfull lovbrytere. Hongkongs friheter og rettigheter består, mener hun.

Flere hundre mennesker er pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner mot loven. Opprørspoliti har brukt tåregass og pepperspray mot demonstrantene.

Søreide bekymret

I en uttalelse på regjeringens nettsider onsdag, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at befolkningens rettigheter og et uavhengig rettsvesen må respekteres.

– Vi er bekymret for den videre utviklingen i Hongkong. Det er viktig at befolkningens rettigheter og byens uavhengige rettsvesen respekteres i henhold til «ett-land-to-systemer-prinsippet. En åpen og inkluderende dialog med innbyggerne er avgjørende for den videre utviklingen i Hongkong, sier hun.

BEKYMRET: – Det er viktig at befolkningens rettigheter og byens uavhengige rettsvesen respekteres i henhold til «ett-land-to-systemer-prinsippet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Frode Hansen, VG

Kinesiske myndigheter varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen.

I 2019, da Kina forsøkte å innføre en lov som ville gjøre det mulig å utlevere mennesker som Kina mener er kriminelle fra Hongkong til Kina, førte det til store demonstrasjoner.

I september skal det være valg i Hongkong. Opposisjonspartier mener det vil bli avgjørende å få flertall til å blokkere alle lovforslag fra kinesiske myndigheter.

Trump advarer

USAs president Donald Trump har advart om at Hongkong kan miste sin status som globalt finanssentrum hvis den foreslåtte sikkerhetsloven blir innført.

Trump har også uttalt at USA vil svare på en eventuell lovendring. På spørsmål om Trumps misnøye med loven onsdag, svarer en talsmann fra det kinesiske utenriksdepartementet at Kina vil iverksette nødvendige tiltak mot utenlandsk innblanding.

I en avtale med Storbritannia fra før Hongkong ble gitt tilbake til Kina, heter det at Hongkong er garantert visse rettigheter, som ikke innbyggere i Kina får, fram til 2047.

Avtalen var med på å gjøre Hongkong til det finansielle sentrum det er i dag, men de senere årene har uro og opptøyer preget byen, og Kina har vært bestemt på å tøyle dette opprøret.

