OVERGANGSPERIODE: Generalløytnant Abdel Fattah Abdelrahman Burhan varsler at hæren vil sitte med makten i en overgangsperiode på to år, før de overlater makten til en sivil regjering. Foto: Sudan TV

Sudans militære leder: – Systemet må rives opp med roten

Lederen av juntaen i Sudan varsler at hæren skal sitte med makten i en overgangsperiode på to år.

Generalløytnant Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, som leder militærjuntaen i Sudan , har sagt at regimet i landet må rives opp med roten. Uttalelsen kom i en TV-overført tale lørdag ettermiddag norsk tid, skriver BBC.

Hæren i Sudan tok makten i et kupp torsdag, etter flere måneder med demonstrasjoner. President Omar Bashir, som har styrt landet i 30 år, ble arrestert.

Burhan sa også at portforbudet militærjuntaen innførte etter kuppet er opphevet.

Antropolog og Sudan-ekspert Gunnar Sørbø ved Christian Michelsens institutt skjønner Burhans behov for å endevende det gamle regimet.

– President Bashir har sittet på toppen av en pyramide, der han har fordelt penger, posisjoner og tjenester. Du har noen tusen mennesker som har nytt godt av et korrupt system. Å få til en endring er ikke bare å fjerne presidenten, sier han.

Kretsen rundt Bashir har dermed mye å tape på en revolusjon.

Krever sivil regjering

I den TV-overførte talen sa Burhan at hæren vil sørge for «fred, orden og sikkerhet» i en overgangsperiode på to år. Etter det skal det holdes valg på en sivil regjering.

Lederne for demonstrasjonene sier derimot at de ønsker at militærjuntaen skal overlate makten til en sivil regjering så fort som mulig.

Demonstranter i Khartoum dagen etter at en militærjunta overtok makten etter president Omar al-Bashir. Nå har også landets sikkerhetssjef gått av. Foto: AP / NTB scanpix

Fagforeningen The Sudan Professionals skriver på sin Facebook-side at de har mottatt en invitasjon til samtaler om «overgangsordninger» med de militære lederne lørdag. Organisasjonen takket ja til møtet, og har offentliggjort delegasjonen som skal delta i samtalene.

Foreningen, som har vært en pådriver under demonstrasjonene, har tidligere kommet med krav om at de militære lederne «umiddelbart må sørge for at makten overføres til en midlertidig sivil regjering, skriver BBC.

Opposisjonspolitikeren Omar el-Digeir har ifølge BBC sagt at hæren ikke skal ha makten alene.

Ønsker oppgjør

Opposisjonen meldte fredag at de ønsker et rettsoppgjør med det falne regimet til Bashir. Under diktatoren ble det begått grove brudd på menneskerettighetene.

Ifølge Sørbø var det et lite strategisk tidspunkt å varsle et om rettslig forfølgelse.

– Jeg tror det hadde vært lurere å ikke nevne det. Men de vil ikke inngå kompromisser etter at regimet til Bashir har gjort så mye vondt i 30 år, sier Sørbø.

Han tror at demonstrasjonene i Sudan kan føre til et mer demokratisk styre, i motsetning til hvordan det gikk med Egypt etter revolusjonen i 2011.

– Egypt har vært sentralisert siden faraoene. Det er lettere å ha grep om Egypt enn Sudan, som er kjempestort, sier Sørbø.

ARRESTERT: Omar Bashir var president i Sudan siden 2019. 11. april ble han avsatt og arrestert av hæren. Foto: SIMON MAINA / AFP

Etterretningssjef går av

Lørdag gikk Sudans sikkerhetssjef Salih Gosh har gått av, opplyser militærjuntaen som har styrt landet siden torsdag. Gosh har ledet landets fryktede etterretnings- og sikkerhetstjeneste, skriver NTB.

Men demonstrantene i Khartoum ser ikke ut til å ha noen planer om å gi seg. Lørdag tok tusenvis av personer seg fram til militærets hovedkvarter, noen av dem i biler, andre til fots, for å feire de politiske endringene.

Demonstrantene jublet over at president Omar al-Bashir ble avsatt torsdag etter 30 år ved makten, men de likte dårlig at mange av hans nærmeste medarbeidere fortsatte i mektige posisjoner, skriver NTB.

Sent fredag kveld gikk tidligere forsvarsminister Awad Ibnouf av etter å ha ledet den nye militærjuntaen i kun ett døgn. Og lørdag var det altså sikkerhetssjefens tur.

Publisert: 13.04.19 kl. 18:54