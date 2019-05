DØMT: Tiffany Moss (36) fra Georgia ble tirsdag dømt til døden for å ha drept sin ti år gamle stedatter. Foto: Bob Andres/Atlanta Journal-Constitution via AP

Kvinne dømt til døden for å sulte stedatteren

Amerikanske Tiffany Moss (36) er den tredje kvinnen som er dømt til dødsstraff i Georgia noensinne.

Tiffany Moss (36) fra Georgia i USA ble tirsdag dømt til døden for å ha sultet i hjel sin ti år gamle stedatter, Emani Moss, i 2013.

I retten kommer det frem at jenta ikke hadde tilgang på hverken mat eller vann og at hun ble for svak til å forlate sengen sin.

Myndighetene sier at jenta bare veide 14 kilo da hun døde, skriver NBC News.

36-åringen ble mandag funnet skyldig i drapet på stedatteren, grusomhet mot barn og for å skjule et drap.

Ifølge NBC News skal Moss og jentas far, Eman Moss, ha forsøkt å skjulet drapet ved å brenne liket.

Myndighetene fant det forbrente liket i en søppelsekk ved boligen til 36-åringen.

Georgia-kvinnen representerte seg selv i retten. Ifølge Atlanta Journal- Constitution holdt hun seg rolig da dommen ble lest opp.

Dødsstraffen er den første i delstaten på over fem år. Moss er den tredje kvinnen som har blitt dømt til døden i Georgia noensinne. Ifølge dommen skal kvinnen henrettes en gang mellom 7. og 14. juni.

Jentas far ble i 2015 dømt til livstid i fengsel for sin rolle i drapet.

Publisert: 01.05.19 kl. 21:48