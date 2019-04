BRUTALT: St. Sebastian-kirken ble hardest rammet under søndagens angrep. Foto: Helge Mikalsen, VG

Myndighetene mener islamistgruppe står bak terrorangrepene på Sri Lanka

COLOMBO (VG) Myndighetene på Sri Lanka mener islamistgruppen National Thowheed Jamath står bak de brutale angrepene. De skal ha fått hjelp fra et internasjonalt nettverk.

Flere utenlandske medier har tidligere skrevet at islamistgruppen varslet om angrep 4. april i år. Mandag er 24 personer pågrepet. Alle er fra Sri Lanka , ifølge myndighetene.

– Vi tror ikke at disse angrepene ble utført av en gruppe fra Sri Lanka alene. Et internasjonalt nettverk må ha bistått. Hvis ikke hadde de ikke klart å gjennomføre angrepene, sier talspersonen Rajitha Senaratne ifølge The Guardian.

National Thowheed Jamath er en radikal muslimsk gruppe. Den ble i fjor koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer. Ifølge en politisjef i landet varslet islamistgruppen om selvmordsangrep mot viktige kirker for elleve dager siden. Varselet var basert på opplysninger fra utenlandsk etterretning.

Srilankisk politi opplyser mandag ettermiddag at de har funnet 87 bombedetonatorer på busstasjonen i Colombo, melder Reuters.

Sri Lankas president har nå bedt om bistand fra andre land, for å undersøke mulige forbindelser til internasjonale nettverk, melder Reuters.

Bakgrunn: Dette vet vi om terrorangrepene

Selvmordsangrep

En omfattende etterforskning ble satt i gang umiddelbart etter de åtte angrepene mot tre kirker og tre luksushotell søndag morgen. Ifølge CNN ble to menn arrestert for «mistenksom oppførsel» på et hotell i byen Dambulla.

Etterforskeren Ariyananda Welianga sier til nyhetsbyrået AP at seks av angrepene ble gjennomført av syv selvmordsbombere.

Ifølge Welianga var to selvmordsbombere involvert i angrepet på hotellet Shangri-La. Angrepene på to hoteller og tre kirker ble gjennomført av fem andre selvmordsbombere, sier hun til AP. De to andre eksplosjonene som skjedde søndag formiddag norsk tid er fremdeles under etterforskning.

Dødstallet etter terroren er mandag morgen oppe i 290. I tillegg er rundt 500 såret.

VG på Sri Lanka: Familien ba sammen, så ble alt svart

Unntakstilstand

Etter angrepene søndag ble det innført portforbud med umiddelbar virkning. Dette ble opphevet mandag morgen klokken seks lokal tid. Mandag kveld blir det imidlertid et nytt portforbud fra klokken 20 til tirsdag morgen klokken fire. Flere sosiale medier og meldingstjenester er fremdeles stengt i landet.

Myndighetene har erklært unntakstilstand på hele Sri Lanka fra midnatt natt til tirsdag.

Minst 35 av de omkomne er utenlandske. Tre av dem er søsken fra Danmark, og barna til Danmarks rikeste mann. I tillegg er kinesere, to australiere, en japaner, åtte briter, amerikanere, indere, en portugiser og nederlandske statsborgere blant de drepte.

Rundt 19 utenlandske er skadet og blir behandlet på sykehus.

Publisert: 22.04.19 kl. 12:24 Oppdatert: 22.04.19 kl. 12:38