STOR FAMILIE: Her er hele familien på 15 samlet. Foto: PRIVAT

911-samtale: Mine to små søstre er lenket fast til sengen

I januar i fjor ble David og Louise Turpin pågrepet i California for å holde sine 13 barn fanget. I dag får de dommen.

Oppdatert nå nettopp







Samtidig har ABC News fått tilgang på en hittil upublisert og gruoppvekkende 911-samtale:

– Foreldrene mine mishandler oss. Akkurat nå er mine to små søstre lenket fast, akkurat nå. De er lenket til sengen.

Stemmen man kan høre i samtale med nødsentralen 911 høres ut som den til en svært ung jente, men tilhører i virkeligheten Turpin-ekteparets da 17 år gamle datter.

Hun hadde akkurat klart å rømme fra huset familien bodde i, i et helt vanlig nabolag i småbyen Perris i California.

Innholdet i samtalen har vært omtalt tidligere, men dette er første gang man har kunnet høre den andre steder enn i retten.

Tre dager etter den samtalen besøkte VG stedet. Som videoen fra VG sitt besøk viser er det ingenting på utsiden som antydet at noe grusomt skjedde på innsiden. Ikke engang de nærmeste naboene ante noe som helst:

20 minutter samtale

Men grusomme ting hadde altså skjedd der. Og de som led var de 13 barna, som var i alderen to til 29 år, til David og Louise Turpin.

Datteren som klarte å rømme fortalte til nødsentralen hvordan søsknene bodde i en svinesti og at hun ikke hadde fått lov å dusje på nesten et år.

les også Nabo til skrekkhuset i California til VG: – Faren virket litt rar

– Noen ganger våkner jeg opp og får ikke puste fordi huset er så skittent, forteller hun.

I den rundt 20 minutter lange samtalen forteller jenta, som blant annet sliter med å stave etternavnet sitt og adressen de bor på til personen på nødsentralen hun snakker med, en lang rekke detaljer om hvordan hun og søsknene lever.

FORELDRENE: Lousie og David Turpin i retten i juni i fjor. Foto: Watchara Phomicinda / AP

Mange av disse grusomhetene ble videreformidlet til mediene på en pressekonferanse i California, fire dager etter den samtalen, og samme dag som foreldrene hennes for første gang møtte foran en dommer.

Tortur

I samtalen forteller jenta også at hun og de andre barna nesten aldri får gått til lege, selv om de er syke, og at hun selv aldri har vært hos tannlegen. Videre forteller de aldri fikk frokost og at det eneste de fikk å spise til lunsj og middag var peanøttsmør, frosne burritos, eller chips.

Da de ble reddet ut var alle barna med unntak av den yngste under- og feilernærte. Den eldste, 29-åringen, veide bare 37 kilo. De var såpass tynne og små at da politiet fant dem trodde de at alle var mindreårige. Det viste seg derimot raskt at syv av dem var over 18 år.

HUSET: Det var i dette huset familien bodde. Her gjennomsøker politiet garasjen. Foto: Jostein Matre / VG

På den nevnte pressekonferansen fortalte Statsadvokat i Riverside County, Mike Hestrin, hvordan barna hadde en døgnrytme der de har la seg til å sove klokken 05 om morgenen og sov gjennom dagen, mens de var våkne på nettene.

Dersom de ikke gjorde som foreldrene befalte risikerte de å fastlenket til sengene i månedsvis om gangen.

– De har blitt holdt fanget i lang tid. Først ble de knyttet fast med tau. Etter at en av dem klarte å rømme har foreldrene gått over til å bruke kjetting og lås, fortalte Hestrin.

Foreldrene ble siktet for tortur mot 12 av de 13 barna.

Trolig fengslet livet ut

Som denne videoen viser erklærte ekteparet seg «ikke skyldige» i det første rettsmøtet, der VG var til stede:

Senere har de to endret holdning til skyldspørsmålet. Når det i dag er ventet at de får sin dom blir det med bakgrunn i at de har innrømmet skyld, noe de syv eldste barna har uttrykk lettelse over ettersom de dermed har sluppet å vitne i en offentlig rettssak.

Deres advokat Jack Osborn fortalte tidligere i år at de voksne barna nå er ved god helse og at de forsøker å komme seg videre i livet.

les også Slik unngikk de å bli oppdaget

Foreldrene, som er henholdsvis 50 og 58 år gamle, risikerer på sin side å tilbringe resten av sine liv i fengsel.

Det er forventet at når dommen kommer senere i dag blir de begge dømt til minimum 25 år i fengsel. Dersom de fremdeles er i live på det tidspunktet vil de få sjansen til å møte foran en løslatelseskomité, som vil ta stilling til om de da kan løslates.

Sier komiteen nei, vil de tilbringe det som er igjen av livet bak lås og slå.

Publisert: 19.04.19 kl. 09:58 Oppdatert: 19.04.19 kl. 10:11