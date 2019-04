DREPT: VG var til stede da tre kvinner ble funnet døde i ruinene i Raqqa i august i fjor. Vestens luftangrep og IS-terror har tatt livet av tusenvis av sivile mennesker i den syriske byen. Foto: Harald Henden, VG

Amnesty-rapport: USA-ledet koalisjon drepte over 1600 sivile i Raqqa

– Det virker som om den USA-ledede koalisjonen bevisst unngår å avdekke sannheten. Vi rapporterer at det er minst 1600 sivile som ble drept i Raqqa. Tallet kan være høyere, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International, Norge.

I den omfattende rapporten som ble utgitt torsdag av Amnesty International i samarbeid med den London-baserte overvåkningsorganisasjonen Airwars, blir den grusomme situasjonen for sivile i Raqqa og de enorme ødeleggelsene i byen grundig dokumentert.

– Det er noe som ikke stemmer når frivillige organisasjoner må gå inn og ta rede på hva som i virkeligheten har skjedd. Koalisjonen smykker seg med at de følger Folkeretten og at bombingen av mål skjer med presisjon, sier Egenæs.

VG i IS-hovedstaden Raqqa: Slik ser det ut i dødens by

Brutalt bilde

På en interaktiv nettside som følger med rapporten, gis et brutalt bilde av hvordan over 1600 sivile mennesker skal ha blitt drept som et direkte resultat av tusener av amerikanske, britiske og franske luftangrep. I tillegg blir det i rapporten hevdet at det fant sted titusener av amerikanske artilleriangrep mot Raqqa i perioden juni til oktober 2017.

Amnesty International har tidligere dokumentert hvordan IS brukte sivile som levende skjold, minela fluktruter og satte opp kontrollposter for å hindre folk i å bevege seg fritt. I tillegg skal IS ha skutt mot alle sivile som prøvde å komme seg ut av Raqqa.

UTBOMBET: Den syriske byen Raqqa ble kontrollert av den sunnimuslimske terrororganisasjonen IS. Vestlige lands luftangrep tok livet av over 1600 sivile mennesker, hevdes det i en fersk Amnesty-rapport. Foto: Harald Henden, VG

Koalisjonen går imot anklagene

Koalisjonen, som Norge er den del av, har omtalt luftangrepene som svært presise.

– Jeg benekter anklagene om krigsforbrytelser på det aller sterkeste. Hvert eneste luftangrep ble gjennomført med ekstrem varsomhet for å unngå sivile tap. Jeg vil minne om at mye av ødeleggelsene i både Raqqa og Mosul er forårsaket av IS, ikke koalisjonen, har Christopher Ghika, nestkommanderende i koalisjonen mot IS, tidligere uttalt til VG.

Omgjort til en dødsfelle

– Tusener av sivile ble drept eller såret i den amerikanskledede koalisjonens offensiv mot Raqqa, som hadde som mål å gjøre slutt på IS-regimet, sier Donatella Rovera, seniorrådgiver i Amnesty International med ansvar for krisehåndtering.

– IS-snikskyttere og miner hadde omgjort byen til en dødsfelle for innbyggerne. Mange av luftangrepene mot IS traff tilfeldige mål, derfor er det ingen overraskelse at disse angrepene drepte og skadet sivile, fortsetter hun.

KRITISK: John Peder Egenæs i Amnesty International tror sivile drapstall bevisst kan ha blitt holdt lave av den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

John Peder Egenæs sier til VG at det ikke er noen som er uenige i målsettingen, nemlig å frigjøre Raqqa fra IS, men at det er den upresise bombingen og de massive artilleriangrepene som rammes av så sterk kritikk.

– Som det går frem av «live-weben» som følger rapporten, fremkaller de enorme ødeleggelsene av Raqqa minner om bildene fra den utbombede tyske byen Dresden på tampen av andre verdenskrig, sier Egenæs.

Airwars og Amnesty International har med jevne mellomrom delt opplysningene om sine funn med den amerikanske, britiske og franske regjeringen. Som en følge av dette har koalisjonen innrømmet å ha ansvar for å ha drept 159 sivile, omtrent ti prosent av de drepte.

Publisert: 25.04.19 kl. 14:11