Danske meteorologer avviser varmerekord på Grønland

SMELTEVANN: Store elver med smeltevann fotografert vest på Grønland i august. Hetebølgen som først førte til varmerekorder i fem europeiske land, førte blant annet til at over 10 milliarder tonn is smeltet i løpet av én dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. Foto: Caspar Haarløv, Into the Ice via AP / NTB scanpix