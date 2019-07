Australsk politi stanset mandag en stjålet bil med fire barn, som ifølge politiinspektør Darren Williams (bildet) hadde kjørt over 1000 kilometer. Foto: AP / NTB scanpix

Barn tjuvlånte bil og la ut på 1000 km lang kjøretur

Fire australske barn i alderen ti til fjorten år pakket fiskesaker, tjuvlånte en bil og rakk å tilbakelegge over 1000 kilometer før de ble stanset.

NTB-AP

Da politiet til slutt stanset bilen med de fire barna utenfor Grafton sør for Brisbane, låste de først dørene og nektet å komme ut.

Dette er den korteste ruten mellom Rockhampton og Grafton via Banana, der bilen barna kjørte skal ha blitt observert. Foto: Google Maps

Først da en politimann knuste sideruten på den store firehjulstrekkeren, ga de opp, forteller politiets talsmann Darren Williams.

Hvem som satt bak rattet under den 1.000 kilometer lange kjøreturen nedover østkysten av Australia, er uklart.

– Det er langt, over 1.000 kilometer fra Rockhampton til Grafton. Jeg kan ikke forestille meg at en person greide å kjøre hele den turen på to dager, sier Williams.

