SPESIELL OPPDAGELSE: Tollvesenet inspiserer en container på havnen i Colombo 23. juli. Foto: Tollvesenet på Sri Lanka/AFP

Mistenker å ha funnet menneskelige levninger i containere med søppel fra Storbritannia

Sri Lanka vil nå sende tilbake 111 containere med det de sier farlig avfall, og kaster seg inn i «søppelkrigen» mellom flere asiatiske og vestlige land.

Oppdatert nå nettopp

Midt mellom madrasser, klær og plastikk gjorde havnevesenet i Colombo på Sri Lanka denne uken en illeluktende oppdagelse: I flere hundre containere fant de såkalt medisinsk, smittefarlig avfall, og råtne rester etter det de blant annet tror er menneskelige levninger.

Sri Lanka mistenker at deler av lasten kommer fra likhus, skriver AFP. Tollvesenet skal også ha funnet sprøyter i containerne.

les også Nepal har hentet ned fire lik og tonnevis med søppel fra Mount Everest

Avfallet var maskert som resirkulerbart metall, sier myndighetene ifølge Telegraph.

Mange av containere har stått på havnen helt siden 2017, og ble først åpnet denne uken etter at arbeidere klaget på en grusom lukt.

Britene har startet gransking

Nå ber Sri Lanka om at de 111 containerne sendes tilbake til Storbritannia, skriver BBC.

– Vi vet det er medisinsk avfall, og vi mistenker også at det inneholder menneskelige levninger på grunn av lukten. Noe av materialet er så bedervet at vi ikke engang kan undersøke det, sier talsperson for tollvesenet i Sri Lanka Sunil Jayaratne til Guardian.

En kilde i landets finansdepartement sier til nyhetsbyrået AFP at de er kritiske til at britene har sendt farlig avfall til dem uten å sjekke om de var villige til å motta det.

Britiske myndigheter sier til Guardian at de er i dialog med myndighetene på Sri Lanka.

– Vi har etterspurt mer informasjon, noe som vil gi oss muligheten til å igangsette en formell gransking, sier en talsperson for landets miljødepartement til avisen.

les også Hugh Grant i bråk med Romas renovasjonssjef

Protesterer mot søppeldumping

Flere asiatiske land har de siste ukene protestert mot det de mener er vestlige lands praksis med å dumpe søppel de ikke vil ha i deres land. Problemet har eskalert etter at kina i 2018 bestemte seg for ikke å akseptere plastavfall fra andre land, skriver BBC.

Lederen for Sri Lankas miljøbevegelse Suranjan Kodithuwakku, som representerer over 150 ulike organisasjoner, sier til Guardian at de er bekymret for at slikt avfall kan infisere drikkevannet i området.

TILBAKE TIL START: Canada ønsket nylig 69 containere med søppel velkommen hjem, etter seks år i utlendighet hos Filippinene. Foto: DARRYL DYCK / AFP

Filippinene har nylig sendt tilbake 69 containere med seks år gammelt søppel til Canada etter en diplomatisk ordkrig, og kanadiske CBC skriver at skipet med den kanskje ikke så etterlengtede lasten ankom havnen i Tsawwassen i slutten av juni.

Kambodsja har også sagt at de vil gjøre det samme, og sende 1600 tonn med søppel tilbake til USA og Canada. Søppelet lå i containere merket «gjenvinnbart materiale», men viste seg i hovedsak å være stappfulle av plast.

– Kambodsja er ikke en søppeldunk hvor andre land kan kvitte seg med utdatert elektrisk avfall. Myndighetene motsetter seg også import av plastavfall og oljer for resirkulering her, sa en talsmann for landets miljøminister tidligere i juli, skriver Guardian.

Den internasjonale søppelhandelen er enorm og består av tusenvis av fabrikker som uten lisens opererer i hele Asia, skriver NTB. Tidligere i år avdekket myndighetene i Malaysia 148 ulovlige fabrikker som forurenser lokalsamfunn med giftige utslipp både i luft og vann.

Over 450 tonn søppel ble da returnert til Storbritannia, Canada, USA, Japan og Nederland.