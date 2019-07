ARRESTERT: Hashem Abedi (22) ble anholdt i Libya kort tid etter angrepet mot Manchester Arna. Nå har han blitt arrestert, opplyser britisk politi. Foto: AFP PHOTO / LIBYA'S SPECIAL DETERRENCE FORCE / NTB scanpix

Bror til selvmordsbomber arrestert

Den yngste broren til mannen som sto bak angrepet på Manchester Arena, er arrestert mistenkt for drap.

Hashem Abedi (22) ble onsdag arrestert mistenkt for drap, drapsforsøk og for å ha planlagt en eksplosjon som kunne sette liv i fare, opplyser britisk politi.

Det skriver BBC.

Abeidi er broren til mannen som utførte selvmordsangrepet i Manchester som kostet 22 mennesker livet i mai 2017.

Familien Abedi skal ha bodd i Manchester i minst ti år, etter å ha flyttet opp fra London. Ifølge the Telegraph var foreldrene flyktninger fra Libya.

Både han og broren Salman Abedi hadde dratt til Libya i 2017, før Salman reiste tilbake til England.

22-åringen ble anholdt i Libya kort tid etter angrepet og politiet i Manchester fikk en arrestordre på ham. Ifølge libyske kilder sitert av The Telegraph i 2017 skal Hisham ha vært klar over brorens terrorplaner, og han skal selv ha planlagt et angrep mot den libyske hovedstaden. Arrestasjonen skjedde etter at han ble utlevert av Libya.

