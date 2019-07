NYVALGT: Boris Johnson blir Storbritannias nye statsminister etter at Theresa May gikk av. Hans første og største oppgave blir å løse brexit-floken. Foto: NEIL HALL / EPA

Erna Solberg om Johnson: – Jeg ønsker ham bare lykke til

Statsminister Erna Solberg ser frem til å samarbeide med Storbritannias nye statsminister Boris Johnson, og omtaler ham som en morsom taler i god britisk tradisjon.

Tirsdag ble Boris Johnson valgt til ny leder i det konservative partiet i Storbritannia. Dermed tar han også over som statsminister etter Theresa May.

Statsminister Erna Solberg (H) har møtt Johnson før, som tidligere har vært ordfører i London og britisk utenriksminister. Hun ser frem til å samarbeide med den nye statsministeren.

– Jeg møtte han på de konservatives landsmøte da han var ordfører, og da han var utenriksminister, i forbindelse med NATO-toppmøter, sier Solberg til VG.

– Hvordan er han?

– Jeg kjenner ham ikke så godt. Men han er en morsom taler, selvfølgelig i britisk tradisjon, ironisk og humoristisk. Han var jo veldig godt likt som ordfører i London, men det å styre en regjering i den vanskeligste situasjonen landet er i på mange år blir noe annet, sier statsministeren.

GRATULERER: Erna beskriver Boris Johnson som morsom, ironisk og humoristisk, i britisk tradisjon. Foto: Frode Hansen

– Utfordrende situasjon

Solberg tror ikke Johnson vil få det lett når det kommer til å finne en løsning på den brexit-situasjonen.

– Nå er det hans oppgave å løse den vanskelige situasjonen de er oppe i. Dette er den mest utfordrende politiske situasjonen Storbritannia har vært inne i på mange år, sier Solberg til VG.

Storbritannias nye statsminister er omstridt, både i eget parti, i landet han skal lede og ikke minst i EU. Hans sleivete stil, kontroversielle utspill og sterke anti-EU-holdning gjør han til en kontroversiell politiker. Ofte blir han sammenlignet med USAs president Donald Trump.

– Johnson er omdiskutert. Egner han seg som statsminister?

– Det er ikke min jobb å vurdere det. Flertallet i det konservative partiet har sagt at han egner seg, og jeg skal forholde meg til det, svarer Solberg.

Johnsons flaggede brexit-ståsted har vært å love at Storbritannia skal ut av EU den 31. oktober, avtale eller ei. Problemet er at parlamentet allerede har stemt ned avtalen som foreligger. Solberg har tidligere uttalt at det for Norge er ønskelig med en avtale, for å få en ryddigst mulig brexit.

– Johnson må prøve å få til en løsning på det May ikke klarte, men det er ikke opplagt hvordan. Han må prøve å få gjennom et vedtak, eventuelt med EU, men veien har vært vanskelig uansett. Det er krevende at parlamentet har sagt nei til en hard brexit, sier statsministeren.

Klar for hard brexit

– Johnson har vært tydelig på at Storbritannia skal ut 31. oktober, avtale eller ei. Betyr det at Norge i større grad bør forberede seg på det?

– Vi forberedte oss hardt på en brexit uten avtale i fjor, og vi har ganske mye av dette arbeidet på plass. Men en hard brexit er ikke uten konsekvenser for hverken Storbritannia eller verden rundt. Jeg ønsker han bare lykke til med å løse utfordringene.

Solberg sier til VG at hun ser frem til samarbeidet med den nye britiske statsministeren.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med May, og vi har hatt felles engasjement for en del saker. Sånn sett kjenner jeg ikke Johnsons ståsted like godt ut over brexit. Men det blir spennende å se hva han vil sette på dagsorden ellers, sier Solberg.