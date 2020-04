Slik har Sør-Korea bremset viruset

For bare en drøy måned siden var landet hardt rammet av coronaviruset. I dag er situasjonen en helt annen. Nå ber WHO andre nasjoner lære av Sør-Korea for å få viruset under kontroll.

Nå nettopp

Sør-Korea var et av de hardest corona-rammede landene utenfor Kina. Nå er smittespredningen bremset og dødeligheten blant de laveste i verden.

Fra andre aviser