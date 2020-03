ISOLERT: De siste ukene har Marzio Toniolo fotografert hvordan det er å leve isolert i en «rød sone» i Italia. Her hjemme med kona og datteren. Foto: Marzio Toniolo / Reuters

Lombardia-innbygger advarer nordmenn: – Inntil du kan lukte de døde, er du ikke redd for å dø

Læreren Marzio Toniolo (35) forteller om den dramatiske utviklingen i hjemregionen, som alene har flere dødsfall enn Kina totalt. Nå advarer han nordmenn om å trosse myndighetenes anbefalinger.

– Jeg tror denne krigen kan vinnes uten at hver enkelt må ofre så mye. Den eneste medisinen mot viruset er å holde seg hjemme og unngå kontakt for en kort periode, sier Marzio Toniolo (35) til VG.

– Jo raskere dere tar dette valget, jo raskere kommer dere ut av denne situasjonen. Hvis ikke vil mange mennesker i løpet av kort tid dø, og det vil ikke være ledige plasser på intensivavdelingene. Dette er ikke et spill eller en film, fortsetter han.

Italiensk lege til Norge: – Vær så snill. Forbered dere

Hardt rammet

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 31. januar for å finne de to første bekreftede smittetilfellene av covid-19 i Italia. I dag har epidemien kostet landet nærmere 7000 menneskeliv.

Hardest rammet er regionen Lombardia, som alene har flere dødsfall enn Kina totalt. Onsdag var det registrert over 4000.

Til tross for norske myndigheters anbefalinger om å holde seg mest mulig hjemme og unngå store folkesamlinger, samlet det seg i helgen mye folk ute i marka og på uteserveringer i blant annet Oslo.

– Hvorfor tror du at ikke alle nordmenn tar situasjonen på alvor?

– Fordi inntil du kan lukte de døde, er du ikke redd for å dø. Det er normalt, sier Toniolo.

Bor i «rød sone»

Ifølge professor Walter Ricciardi, vitenskapelig rådgiver for Italias helseminister, er landets dødelighetsrate langt høyere på grunn av demografien – nasjonen har den nest eldste befolkningen i hele verden. I tillegg peker han på måten sykehusene registrerer dødsfall på.

– De første dagene var det få smittetilfeller i Italia, men for hver dag som gikk vokste det eksponentielt. Så kom de første dødsfallene. Vi gikk fra noen få om dagen til rundt 700 i gjennomsnitt, sier Toniolo.

HOLDER SEG INNE: Marzio Toniolo og datteren Bianca. Foto: Marzio Toniolo / Reuters

Sammen med sin kone og deres snart tre år gamle datter bor han i kommunen San Fiorano – ett av de første områdene som i slutten av februar ble erklært som såkalt «rød sone» i Italia.

For to uker siden ble karantenerestriksjonene innført i hele landet. Helt siden de første tiltakene kom har Toniolo, som jobber som lærer, fotografert hvordan det er å leve isolert.

– En lite kjent fiende

I helgen strammet statsminister Giuseppe Conte ytterligere inn, da han beordret stenging av all produktiv aktivitet i hele landet som ikke er strengt nødvendig eller av kritisk betydning.

– For øyeblikket kan vi ikke forlate bostedskommunen eller huset, med mindre vi må handle mat eller på apoteket, sier Toniolo.

Italias statsminister: – Toppen er ikke nådd







STENGT: Tre gutter med munnbind utenfor en stengt bygning i San Fiorano i Lombardia.

Tiltakene kom sent, men dette var ikke nødvendigvis regjeringens skyld, mener 35-åringen.

– Vi ble møtt av en lite kjent fiende. Til og med legene var ikke klar over denne situasjonen, sier Toniolo, som føler at Lombardia-innbyggerne nå tar situasjonen på alvor.

– Men dette gjelder ikke hele Italia. I områder hvor ingen er døde, er problemet undervurdert, sier han, og legger til at politiet slår hardt ned på dem som ikke følger reglene.

Han oppfordrer nå alle til å gjøre det beste ut av denne tiden.

– Ikke bli deprimert, denne tiden vil gå over. Vi setter pris på dette øyeblikket! Jeg tror at menneskeheten trengte å stoppe opp et øyeblikk, sier han.

Norske Ingrid: – Surrealistisk

I Monza utenfor Milano i Lombardia bor Ingrid Opstad (34) fra Sandnes med forloveden sin Claudio og puddelen Bowie. Utenfor passerer ambulanser dag og natt.

– Det er surrealistisk. Det føles som å være i en film, sier bloggeren og journalisten til VG.

MENTAL HELSE: For Ingrid Opstad er det er viktig å holde humøret oppe. – Det er mange koselige ting å finne på hjemme også, sier hun. Foto: Privat

Når de lufter Bowie, må de ta med legitimasjon. Kun én av dem kan gå ut, og det er ikke tillatt å gå mer enn 200 meter fra hjemmet. Politiet kjører jevnlig gjennom gatene, av og til med sirener mens de roper i megafon at folk skal holde seg hjemme. De har også har rett til sjekke om folk på gaten følger reglene. De som ikke gjør det, får bot.

– Jeg forstår godt at disse restriksjonene er innført, og jeg er veldig glad for at vi har dem. Vi føler oss tryggere nå, sier Opstad.

– Tenk på andre enn deg selv

Hun eller forloveden handler matvarer én gang i uken. Der er det lange køer og stor avstand mellom folk. Alle har på masker og hansker.

– For to uker siden var det ikke så strengt her. Mange hørte ikke etter, og derfor måtte myndighetene stramme inn, sier Opstad.

KORT RADIUS: Bowies lufteturer begrenser seg til 200 meter fra hjemmet. Heldigvis trives han hjemme, og helst i vinduet hvor han kan se på andre hunder. Foto: Privat

Hun bekymrer seg for familie og venner i Norge og følger daglig med på nyheter fra hjemlandet. Til oss nordmenn vil hun si at det er svært viktig å følge regler og råd – fordi hun selv lever med konsekvensene av at folk ikke gjorde det.

– Tenk på andre enn deg selv. Selv om du er frisk så kan andre bli smittet. Folk må forstå hvor alvorlig dette er, og at spredningen må stoppes.

Publisert: 26.03.20 kl. 03:19

