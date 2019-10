GODT OG BLANDET: Norske Toms familie i Skottland har fire ulike statsborgerskap. Etter brexit venter en ny hverdag. Foto: Nina E. Rangøy

Norske Toms familie i Skottland har fire ulike statsborgerskap. Etter brexit venter en ny hverdag

ABERDEEN (VG) Sjekk denne familien! Tom er norsk, stedatteren Maja er britisk, mannen hennes Roman er latvisk, og helt til høyre er Toms danske kone Anni. Pluss på tre hunder og en pus, og hva ender du opp med? En familie med «hundre spørsmål» om brexit.

Kaffemaskinen durer, og på kjøkkenbenken står det masse mat. Det er tidlig formiddag hjemme hos Tom og Anni Norland i landsbyen Blackburn utenfor Aberdeen.

Hun fyker rundt i forkle, styrer med hundene og viser frem hva hun skal servere. Pitabrød, fetaost, tzatziki, salat. En gresk aften blir komponert. Datteren Maja fra Annis første ekteskap har giftet seg med Roman. I kveld kommer familien hans på middag.

Anni flyttet fra Kolding til fiskesamfunnet Peterhead for 35 år siden. Tom er fra Stavanger – de giftet seg i 2009.

Familiens ganske spesielle situasjon er et tilbakevendende tema etter hvert som brexit-datoen 31. oktober nærmer seg.

WHAT’S NEXT: Tom og Anni Norland har vært gift i ti år. I midten stikker mopsen frem hodet – Toms favoritthund. Foto: Nina E. Rangøy

En blandet familie

– Vi har fire forskjellige nasjonaliteter: Jeg har dansk pass. Maja har skotsk far og er født her, så hun har britisk pass. Hun er gift med Roman som har latvisk pass, og Tom er norsk. Det er mange sånne familier. Folk har reist og jobbet i Europa i mange år og blandet seg, sier Anni.

Hun har en tydelig skotsk aksent. Likevel er dansken fremtredende.

– Jeg er litt fornærmet over brexit, for å være ærlig. Jeg har gått inn i kulturen og landet her og ikke tenkt at jeg er dansk. Nå vet vi ikke hva som skjer i fremtiden.

BLACKBURN: Landsbyen ligger utenfor Aberdeen. Tom Norland har jobbet i olje i 40 år. Det var sånn han endte opp i Aberdeen. Foto: Nina E. Rangøy

Av de fire har nordmannen Tom det beste utgangspunktet.

– Jeg er trygg, sier han og plukker opp en av hundene fra gulvet. Den nesten blinde mopsen er Toms favoritt.

Oljen brakte ham til Skottland

– Norske bedrifter her er rolige. Norge har avtaler med britene som «kicker inn» uansett utfall. Det er bra for nordmenn i Aberdeen, og det er bra for handelen, forteller han.

Oljen har brakt flere hundre nordmenn til Skottland. De som ikke bor her fast pendler. Hver dag er det fem flyavganger mellom Aberdeen og Stavanger.

OLJEBYEN: Aberdeen er Skottlands oljeby der også Equinor er tungt etablert. Foto: POOL New / X80003

Tom flyttet først til Aberdeen i 1993, og igjen i 2009. Han har jobbet i olje i 40 år. Selskapet han jobber i selger norskprodusert utstyr som sikrer oljebrønner. Han er også visepresident i The Norwegian-British Chamber of Commerce som fremmer handel mellom Norge og Storbritannia.

Han tar med hunden og viser oss huset. På stuen samler han kompiser for å se ishockeykampene til Stavanger Oilers. Kontakten med Norge er viktig. «På badet hører jeg norske nyheter, og i bilen hører jeg på britisk radio».

Ny hverdag og regler etter brexit

Da er sjansen stor for at han har hørt radiospottene om brexit.

Siden Boris Johnson ble statsminister har regjeringen trappet opp informasjonskampanjen i radio og på nett, så bedrifter og mennesker kan forberede seg til brexit 31. oktober.

NY HVERDAG: Nygifte Maja Grigorjeva og Roman Grigorjev får en ny hverdag etter brexit. At det blir vanskeligere å reise stikker mest. Foto: Nina E. Rangøy

Nettsidene bekrefter at europeere i Storbritannia som Anni og Roman, og briter som Maja som reiser til EU etter brexit, får en ny hverdag:

Briter som vil til EU blir bedt til å fornye passene.

Helse- og reiseforsikring for briter i EU kan forsvinne.

Britiske biler i EU må kjøre med GB-klistremerke. I enkelte land må briter ha internasjonalt førerkort

Dagens dyrepass utgår. Briter som reiser med dyr må følge en annen prosess som tar fire måneder.

Visum er nødvendig for å jobbe og studere i EU, eller hvis ferien er over 90 dager.

Briter kan måtte dokumentere at de har penger til å forsørge seg selv på reise.

EU-borgere som vil bli i Storbritannia etter brexit må fylle ut et skjema innen desember 2020 for å få opphold. Det heter «Settlement Scheme».

Dette er bare noen av de nye reglene. Det er ventet at britene og EU vil innføre lignende regler etter brexit.

DYRENE: Familien er rammet av flere nye regler på grunn av brexit. Blant annet må dyr gjennom en fire måneder lang prosess før de kan bli med på reise. Foto: Nina E. Rangøy

Lever i fornektelse

Maja og Roman er skuffet. Det nygifte paret liker å reise.

– Jeg elsker ting som de er og vil ikke at noe skal forandre seg. Jeg lever litt i fornektelse, og håper noe skjer – at vi ikke får en avtale eller at brexit blir utsatt igjen, sier Maja.

Restriksjoner på reise er det Anni også tenker mest på. Brexit gjør livet vanskelig. Hvis familien skal reise med dyrene må de få nye vaksiner og ta blodprøver hos veterinæren.

Skjemaet for å få opphold har hun prøvd å fylle ut uten hell, og danske myndigheter ser hun ikke poenget med å kontakte. Brexit rokker ved hennes identitet og tilhørighet, sier hun.

– Mange mennesker har bodd her i mange år og betalt skatt. Jeg har bidratt her i 35 år, ikke i Danmark. Så hva gjør vi? Skal vi leve i transitt som Tom Hanks gjør i den filmen? sier hun, og ler. Plutselig er du nesten litt desperat.

Filmen Anni sikter til er «Terminalen», som kom ut i 2004. Tom Hanks blir statsløs og fanget på en flyplass.

