FORHANDLET OM FRED: David Byrne (72) var regjeringsadvokat i Irland og deltok i forhandlingsdelegasjonen til som landet fredsavtalen i Nord-Irland. Han møter VG hjemme i stuen sin for å snakke om bekymring for brexit. Foto: Jørgen Braastad

David Byrne (72) forhandlet fredsavtalen i Nord-Irland: Støtter Boris-avtale – mener alternativet kan true freden

DUBLIN (VG) David Byrne (72) var med i fredsforhandlingene i 1998 som regjeringsadvokat for Irland. Nå håper han Boris Johnsons skilsmisse-avtale med EU blir vedtatt. For alternativet kan true freden i Nord-Irland.

Nå nettopp







Den pensjonerte regjeringsadvokaten og tidligere EU-kommissæren tar imot VG hjemme i stuen sin, i en romslig villa i et fornemt strøk av den irske hovedstaden Dublin.

Hørselen er ikke hva den en gang var, men sinnet er skarpt og han har fulgt utviklingen av brexit med falkeblikk.

Bakgrunn: Volden kan returnere til Nord-Irland. Brexit får skylden.

– Jeg kan ikke peke på en bestemt i artikkel i fredsavtalen som blir krenket, men hvis det blir en «hard brexit» og en forsterket grense mellom Nord-Irland og Irland, vil det splitte folk og står i veien for mer harmonisering og samarbeid. På den måten kan brexit ødelegge og undergrave fredsavtalen og det vi forsøkte å oppnå, sier Byrne.

Grensen mellom Irland og Nord-Irland er årsaken til at britene fortsatt er med i EU, tre år etter at de sa ja til brexit.

Foto: Jørgen Braastad

– Hard brexit truer fredsavtalen

I dag er det litt over uke til Storbritannia skal være ute av EU. Ennå er det i det blå hva som skal skje.

I tolvte time landet statsminister Boris Johnson og EU en skilsmisseavtale hvor tollgrensen mellom EU og Storbritannia skal legges i Irskesjøen, ikke på land mellom Irland og Nord-Irland.

Tirsdag kveld fikk Johnson parlamentets støtte til avtalen, men ikke til å hurtigbehandle den slik at den kan bli vedtatt før 31. oktober.

Johnsen truet så med at en «hard brexit» fremdeles kan bli en realitet dersom britene kommer til skilsmissedagen uten å ha godtatt hans avtale.

Om EU vil akseptere en ytterligere utsettelse, henger også i luften.

les også Brexit-sjef Nigel Farage til VG: – Avtalen til Boris Johnson blir stemt ned

Byrne mener Johnsons skilsmisse-avtale er dårlig for britisk økonomi, men god fordi britene kan forlate EUs tollunion og indre marked, samtidig som den respekterer fredsavtalen og unngår en grensen på land.

– Denne avtalen er en fordel for fredsprosessen i Nord-Irland, sier Byrne.

– Er en hard brexit er en trussel mot fredsavtalen?

– Ja. Jeg mener det. Men det ser usannsynlig ut nå, for jeg tror EU vil gi en utsettelse av brexit. De foretrekker det fremfor en «hard brexit», sier han til VG tirsdag kveld.

EU FOR FRED: David Byrne mener EUs toppledere gjør det de kan for å unngå en hard brexit, fordi de ikke vil sette fredsavtalen i Nord-Irland i fare. Foto: Jørgen Braastad

Frykter voldsbølge

Den nye grensen blir EUs nye yttergrense, og det har vært uaktuelt for EU å la den være åpen.

Samtidig har EU vært bekymret for konsekvensene hvis en fysisk tollgrense bygges opp mellom Nord-Irland og Irland.

Politiet har advart om det kan utløse en ny voldsbølge.

– EUs toppledere vil være sikre på at de ikke får en løsning som etter fredsavtalen i Nord-Irland i fare. Det strider imot kjernen i EU, som er fred i Europa. Jeg tror ikke britene har forstått hvor viktig denne motivasjonen har vært for EU, sier Byrne.

MED BLAIR OG CLINTON: David Byrne var en del av den innerste sirkelen av fredsforhandlingene. Bildet viser et møte i det Hvite Hus, hvor president Bill Clinton var vertskap for flere av dem som deltok i fredsprosessen. Byrne til venstre. Foto: Jørgen Braastad

EU som fredsprosjekt

Han minner om at EU har spilt en nøkkelrolle for fredsavtalens suksess.

EU ble en viktig møteplass for irske og britiske politikere da begge landene ble medlemmer i 1973. Det irsk-britiske forholdet var kjølig, men nå møttes ministere til møter, middager og drinker. Vennskap og tillit oppsto mellom de to øyene.

Les også: Postmann Pat får huset delt i to av brexit

Men det aller viktigste EU har bidratt med, er grensefriheten, ifølge Byrne.

Med Maastrichttraktaten i 1993 kunne varer og folk kunne passere fritt mellom nord og sør. Behovet for en tollgrense forsvant. Men på grunn av sikkerhet, forble grensen mellom nord og sør militært bevoktet. Fredsavtalen fikk en slutt på dette.

– Tanken som oppsto var at hvis vi kunne få slutt på volden, så ville behovet for grensen forsvinne. Hvis vi kunne gjøre grensen usynlig, ville følelsen av fellesskap over hele den irske øya vokse, sier Byrne, før han slipper ut et hjertesukk.

– Hvis det kommer en ny tollgrense på land, risikerer vi mer splittelse enn samarbeid. Alt det harde arbeidet som ble lagt ned, var forgjeves.

STØTTER SKILSMISSEAVTALEN: Byrne mener skilsmisseavtalen Boris Johnson har fått til med EU, respekterer fredsavtalen i Nord-Irland. Foto: Jørgen Braastad

Forhandlet frem Langfredagavtalen

10. April 1998 skulle 30 år med krig mellom katolikk og protestanter, republikanere og unionister, hvor 3500 liv hadde gått tapt, endelig ta slutt.

Britene, irene og politiske partier fra begge fløyer i Nord-Irland var enige om fredsavtalen, the Good Friday Agreement.

les også Eriksen Søreide: Alle er tjent med et ordnet Brexit

Byrne hadde vært med i den innerste sirkelen av fredsforhandlingene, som en del av forhandlingsdelegasjonen til den irske statsminister Bertie Ahern.

Som regjeringens juridiske rådgiver, var det Byrne som omsatte fredsforhandlingene til lovtekst, og skrev om Irlands grunnlov.

I tråd med fredsavtalen, ga Irland opp sitt grunnlovsfestede krav på Nord-Irland.

Alle som var født på den irske øya skulle nå ha rett til irsk statsborger, samtidig kunne nordirene være briter, om de ville det. Eller begge deler.

Britene på sin side lovet å ikke fremme egne politiske interesser i Nord-Irland, utover nordirenes eget ønske.

BREXIT DAG FOR DAG Onsdag 23. oktober fortsetter debatten dersom forslaget kom gjennom den første avstemningen. Parlamentsmedlemmene kan nå komme med endringsforslag. Torsdag 24. oktober håper regjeringen å være ferdig med behandlingen i Underhuset. Dersom lovforslaget er ferdig vedtatt, fortrinnsvis uten vesentlige endringer, går det videre til Overhuset. Fredag 25. oktober kan Overhuset eventuelt begynne sin behandling. Endringer her må tilbake til ny godkjenning i Underhuset. Dersom forslaget vedtas i begge kamrene, gir dronningen sitt samtykke. Dersom den nye brexitloven blir vedtatt, må utmeldingsavtalen godkjennes i EU-parlamentet. Det skjer trolig til uken. Dersom lovforslaget blir nedstemt eller vesentlig endret, vil den britiske regjeringen trolig gjøre et nytt forsøk på å skrive ut nyvalg. For å hindre en kaotisk og avtaleløs brexit, har opposisjonen så langt motsatt seg nyvalg før en avtale eller en utsettelse er sikret. EU har foreløpig ikke svart på britenes spørsmål om mer tid. Unionen mener en utmelding uten en avtale er uønsket. Tidligere har det vært signalisert at en utsettelse kan bli innvilget for å holde nyvalg eller en ny folkeavstemning. 31. oktober er den offisielle utmeldingsdatoen, som statsminister Boris Johnson har lovet å overholde. 31. januar 2020 er holdt fram som en sannsynlig ny brexitdato dersom EU sier ja til en utsettelse.

– Når flertallet i Nord-Irland er imot brexit, men blir dratt ut av EU mot sin vilje, er det i tråd med avtalen?

– Hvis tollgrensen havner i Irskesjøen respekterer de at Nord-Irland har en særstilling i tråd med avtalen, sier Byrne.

Samarbeid over Irskesjøen

Nord-Irland fikk med fredsavtalen en selvbestemmelsesrett, og medbestemmelsesrett, som innebar at det aldri vil bli et samlet Irland, uten samtykke fra flertallet av innbyggerne.

Det ble også laget egne råd for å fremme samarbeid mellom Dublin i sør og Belfast i nord, og et råd for samarbeid over Irskesjøen og med London.

les også Volden kan vende tilbake til Nord-Irland. Brexit får skylden.

Ifølge Byrne var baktanken at dette bygget opp nasjonsfølelsen og samarbeid på den irske øya – samtidig som man beholdt nærheten til De britiske øyer.

– Alt som trekker de to samfunnene i Nord-Irland fra hverandre, og alt som drar Irland og Storbritannia i ulike retningene, undergraver avtalen, sier Byrne.

SEIER OG TAP: Boris Johnson gikk på et nederlag, om tidsplan samtidig som han fikk med seg parlamentet på å støtte hans EU-avtale i Underhuset tirsdag kveld. Foto: Jessica Taylor / AP

Unionistene varsler opptøyer

Dersom Johnson får avtalen sin til en ny votering er det heller ikke sikkert han får den igjennom. Han er avhengig av støtte fra ti medlemmer av det nordirske unionistpartiet, DUP, for flertall. DUP ser på enhver forskjellsbehandling av Nord-Irland og Storbritannia som uutholdelig, og nekter å støtte avtalen.

les også Brexit-avtale er klar: – En avtale som tar kontrollen tilbake

Unionister i Nord-Irland har varslet at de vil gjøre opprør hvis dette blir den endelige løsningen.

Byrne mener det er uheldig at det er DUP som holder brexit-avtalens skjebne i sine hender. Under fredsforhandlingene i 1998, sto partiet utenfor og demonstrerte.

– DUP har aldri ønsket en fredsavtale. De ser på brexit som en mulighet til å skape mer splittelse, sier Byrne.

Publisert: 23.10.19 kl. 06:13







Mer om