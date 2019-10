Fem personer fulgte Halle-skytingen live på video. Ingen skal ha meldt fra.

Den høyreekstreme 27-åringen som har tilstått å ha stått bak drapene i Halle, hadde direkte video-overføring i 36 minutter. Fem personer fulgte det som skjedde, live på Twitch.

– Åpenbart har ingen av dem meldt fra til politiet, skriver nyhetsmagasinet Spiegel i en stor coverartikkel om Stephan Balliet (27), som har tilstått både ugjerningen og at han hadde et høyreekstremt motiv.

Ukeavisen Zeit spør hvorfor Balliet valgte å bruke nettopp Twitch til å overføre sin aksjon.

– Twitch er egentlig en portal for gaming, fastslår avisen.

Opptak sett av 2200

På Twitter har Twitch selv fortalt at de gransker hva som har skjedd og ønsker å komme til bunns i det. De har blant opplyst at et opptak av de 35 minuttene, ble lagt ut automatisk på Twitch etter at den direkte overføringen var over. I løpet av 30 minutter så 2200 mennesker dette opptaket - før det ble oppdaget og fjernet, skriver Twitch.

TIL KARLSRUHE: Stephan Balliet ble ført til Karlsruhe, der den øverste domstolen ligger, med helikopter og under voldsomt sikkerhetsoppbud. Foto: RONALD WITTEK / EPA

– Kontoet ble åpnet rundt to måneder før skytingen. Bare én gang tidligere har det vært forsøk på å sende fra kontoen, skriver de videre.

Stephan Balliet var en ensom 27-åring som bodde hjemme hos sin lærermor, og som var svært opptatt av gaming, ifølge en rekke tyske aviser.

– Dødsskytteren fra Halle har innrømmet både handlingen og et høyreekstremt, antisemittisk motiv, skriver Süddeutsche Zeitung.

Alene?

Etterforskerne vet ennå ikke om han handlet alene eller om han hadde hjelp til planlegging eller selve aksjonen.

– De fem personene som så overføringen live, er sånn sett veldig interessante for politiet, fastslår Bild Zeitung i et TV-innslag.

To tilsynelatende tilfeldige ofre mistet livet da Stephan Balliet begynte å skyte - etter at han hadde gjort et forgjeves forsøk på å skyte seg inn i synagogen i Halle. Der befant det 51 mennesker seg. De markerte den viktige jødiske forsoningsdagen yom kippur.

Gjerningsmannens overføring og opplysninger fra politiet i tyske aviser viser at han hadde med seg et helt arsenal av våpen og sprengstoff.

3D-printer

Våpnene skal til dels har blitt laget ved hjelp av en 3D-printer, melder ZDF-programmet «Frontal 21». Det har i flere år vært mulig å printe ut våpendeler på 3D-printere.

– Etterforskerne fant en 3D-skriver da de ransaket nynazistens leilighet i Halle, melder Bild Zeitung.

VÅPENARSENAL: Balliet filmet selv alt sprengstoffet han hadde med seg. Det ble vist direkte på Twitch. Dette er en grab fra videoen. Foto: HANDOUT / TWITCH

Riksadvokat Peter Frank opplyste torsdag at Stephan Balliet hadde vært bevæpnet med flere tilsynelatende selvproduserte våpen.

I en uttalelse fra Riksadvokaten heter det imidlertid at de fortsatt er usikre på om 27-åringen virkelig har laget våpnene og sprengstoffet selv. De rettsmedisinske undersøkelsene vil gi svar på det, heter det.

I livestreamen på Twitch presenterte Stephan Balliet seg som en «anon» - et begrep brukt av tidligere massedrapsmenn for å dele manifester.

Han sa at han benektet holocaust og mente at feminismen var skyld i de fallende fødselstallene i Vesten.

Stadig flere detaljer rundt pågripelsen kommer også fram. Stephan Balliet flyktet først i en Golf han hadde leid, så stjal han en taxi og kjørte videre. På et sted der det var veiarbeid og mange lastebiler, ble sjåførene spurt om de var villige til å stille opp bilene sine som en vegg mot gjerningsmannen som var på vei. Det gjorde de, og masse politifolk var på plass da han ble pågrepet, ifølge Bild Zeitung.

Fraktet med helikopter

Med helikopter og under store sikkerhetstiltak ble Stephan Balliet brakt til den øverste domstolen, som ligger i Karlsruhe, torsdag - og avhørt til langt på natt, melder Bild, som gjennomført omtaler Balliet som «nynazist».

Etterforskerne mener at Balliet planla en massakre som skulle gi gjenklang over hele verden, skriver ARD. Ett tegn på at dette er riktig, er at han snakker engelsk på Twitch-streamen.

Én kvinne - en tilfeldig forbipasserende forbi synagogen - og én mann - gjest i en kebabsjappe - ble drept i angrepet, ytterligere to personer ble truffet av kulene til gjerningsmannen. Ifølge Bild er disse to et ektepar, som nå er utenfor livsfare. Gjerningsmannen skal ha åpnet ild da de nektet å gi fra seg bilen sin.

Fredag ettermiddag har også Stephan Balliets advokat snakket.

– Det ville være absurd å nekte for noe, sier Hans-Dieter Weber til SWR. Han bekrefter altså at Balliet har innrømmet alt.

Verdensbilde

ifølge advokaten var det som utløste handlingen, at han gjorde andre ansvarlige for sin egen misere.

– I hans verdensbilde er det slik at han gir andre ansvar for sin egen situasjon, og det er i siste instans dette som trigger handlingen. Også for de handlinger han har stått bak i det siste, sier advokaten.

Ifølge han blir Stephan Balliet nå ført fra Karlsruhe og tilbake til Halle, der han skal fengsles.

