Stoltenberg i Tyrkia: Frykter at IS-krigere skal rømme

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sier han er bekymret for mer ustabilitet og menneskelig lidelse under Tyrkias felttog i Nord-Syria. NATO frykter at IS-fremmedkrigere kan havne på frifot.

På en pressekonferanse i Istanbul fredag, fikk Stoltenberg en tydelig oppfordring fra Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu om å uttrykke uforbeholden støtte fra NATO, til Tyrkias militæraksjon som startet for to døgn siden.

Men Stoltenberg var enda tydeligere i sin bekymring over Tyrkias militæraksjon enn første gang han kommenterte landets beslutning om å krysse grensen til Syria:

– Jeg har delt min alvorlige bekymring over risikoen for ustabilitet og mer menneskelig lidelse, sa Stoltenberg etter at han og utenriksministeren hadde sittet i samtaler.

– Selv om dere har legitime sikkerhets-utfordringer, forventer jeg at dere handler med tilbakeholdenhet, sa Stoltenberg.

Ba om støtte

Dette var NATO-sjefens svar på utenriksminister Çavuşoğlu’s intense oppfordring til NATO om å yttrykke solidaritet og støtte til Tyrkias aksjon:

– VCi har tatt en tung byrde. Vi gjør dette også for alliansens sikkerhet. Derfor er det naturlig og legitimt at vi forventer solidaritet fra alliansen, Det holder ikke å bare si at dette er legitimt, sa den tyrkiske utenriksministeren.

Senere fredag skal Stoltenberg møte Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan i Istanbul.

Frykter IS-krigere på flukt

Stoltenberg anerkjente Tyrkia som en solid alliert, som har lidd de største tapene som følge av terror.

Han la til at NATO og Tyrkia har sammenfallende interesser i kampen mot IS:

– Dette må vi ikke ødelegge, sa Stoltenberg.

– Fengslede terrorister må ikke få sjansen til å rømme. Vi må finne en omforent løsning for å hanskes med fremmedkrigerne som ennå befinner seg i Syria, la han til.

