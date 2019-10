AIN ISSA: Nesten tusen kvinner og barna deres befinner seg i leiren Ain Issa i Syria. Kvinnene antas å ha familiebånd til IS-medlemmer. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

SDF hevder at over 700 har flyktet fra leir med IS-fanger

Kurdiske myndigheter hevder at 785 utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppen IS har flyktet fra en leir i byen Ain Issa i Syria.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp







Om lag 12.000 mennesker befinner seg i leiren, og blant disse skal det være nesten tusen kvinner og deres barn. Kvinnene antas å ha familiebånd til IS-medlemmer.

Talsperson for kurdiskledede SDF-militsen, som kjemper mot de tyrkiske styrkene nord i Syria, Mustafa Bali la søndag formiddag ut et bildet på Twitter som angivelig viser mennesker som rømmer fra Al Issa leiren.

Ain Issa ligger nord for Raqqa, som tidligere fungerte som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppen IS. En kilde som jobber i leiren i Ain Issa, sier til nyhetsbyrået AFP at over hundre kvinner og barn har klart å flykte.

les også Tyrkiskstøttede syriske krigere skal ha drept to kurdiske fanger

Kurdiske myndigheter hevder at til sammen 785 utlendinger har flyktet fra leiren. Fangene skal ha angrepet portene etter at leiren ble rammet av et artilleriangrep søndag.

Angrepet er i praksis er et uttrykk for støtte til IS, hevder de kurdiske myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

les også Slik er situasjonen fire dager etter Tyrkias inntog

Tyrkia startet en planlagt offensiv nord i Syria tidligere denne uken og kjemper mot kurdiske styrker i det kurdiskkontrollerte området nord i Syria. I denne delen av landet er det flere leirer med antatte IS-medlemmer og deres familier, og flere kvinner og barn med tilknytning til Norge befinner seg i leiren al-Hol.

Publisert: 13.10.19 kl. 12:58







Mer om