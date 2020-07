NYE TILTAK: Island innfører strenge tiltak for å få kontroll på coronasmitten. Foto: Atle Jørstad

Island påbyr bruk av munnbind på offentlig transport

Etter at Island i en lengre periode har klart å holde smittespredningen nede, registrerte de i dag 11 nye smittetilfeller – flest på en enkelt dag siden 19. april.

Den siste uken har det blitt registrert 31 smittetilfeller i landet, og to nye smitteklynger har blitt oppdaget i løpet av de siste dagene. I en av klyngene har myndighetene ikke klart å spore smittekilden.

Derfor innfører Island nye coronarestriksjoner fra 31. juli. Blant annet kan det ikke samles mer enn 100 personer, mot 500 tidligere, og man må holde minst to meter avstand. Bedrifter og arbeidsplasser kan holde åpent så lenge de klarer å overholde disse kriteriene.

Hvis det ikke er mulig å holde avstand på to meter, har myndighetene innført påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder for eksempel på offentlig transport og ved en- til en-kontakt som på frisørsalonger og massasjesteder.

– Tiltakene vi innfører nå er for å spare oss for å måtte innføre mer drastiske restriksjoner senere, sier statsminister Katrín Jakobsdóttir i en pressemelding, samtidig som hun understreker at de ikke vil nøle med å stramme ytterligere inn om det skulle bli nødvendig.

De siste to ukene har 7.3 personer per 100.000 innbyggere fått påvist smitte på Island, ifølge tall fra ECDC. Det er godt under kravet til Folkehelseinstituttet om hvilke land man kan åpne for feriereiser til, som er maks 20 per 100.000 innbyggere.

Her kan du se utviklingen av smittetilfeller på Island:

15. juni åpnet islandske myndigheter opp for at innreisende fra Schengen-området, med tilbud om frivillig testing som et alternativ til 14 dagers karantene. Nå må de som reiser til Island i mer enn 10 dager fra et risikoområde testes to ganger, selv om det første prøvesvaret er negativt.

Norge, Danmark, Finland og Tyskland er ikke på listen over risikoland, og har ikke et krav om testing eller karantene ved innreise.

Islandske myndigheter skriver på sine nettsider at grensekontrollen kan bli strengere hvis det likevel oppstår smitte i forbindelse med utenlandsreiser.

21. juli meldte myndighetene at reglene som var da kom til å bli uendret frem til 4. august, med en mulighet for oppmykning, da de ikke hadde registrert nye smittetilfeller innlands på tre uker. I samme periode ble det oppdaget 11 tilfeller gjennom testing ved grensen. Den siste uken har det blitt registrert rundt tre ganger så mange tilfeller.

De nye tiltakene som trer i kraft 31. juli vil vare i to uker, frem til 13. august, opplyser myndighetene.

Totalt har 1872 personer fått påvist smitte på Island, og 10 personer har dødd av viruset.

