KRITISK: Forfatter Jan Guillou går hardt ut mot Danmark og Norge. Foto: Pontus Orre

Jan Guillou ut mot «norsk skadefryd»: – Norge og Danmark vil bli rammet mye hardere enn Sverige

Den svenske forfatteren Jan Guillou tar et oppgjør med det han betegner som «norsk skadefryd» og hevder Norge og Danmark vil bli rammet mye hardere av coronaviruset enn Sverige.

Nå nettopp

I et innlegg som er publisert i den svenske avisen Aftonbladet skriver den svenske forfatteren og journalisten at han mottar «underlige e-poster fra nordmenn som triumferende sammenligner antall coronarelaterte-dødsfall i Sverige og Norge.»

Avsenderne sammenligner «nordmenns utrolige ferdigheter» når det gjelder å håndtere viruset med «ekstremt inkompetente og dumme svensker», skriver forfatteren.

Sverige er det landet i Norden som er hardest rammet av coronaviruset.

Ifølge VGs oversikt har 5619 så langt mistet livet i Sverige. Til sammenligning har Danmark registrert 611 og Norge 255 corona-relaterte dødsfall.

ULIK STRATEGI: De nordiske landene har valgt ulik strategi i sin håndtering av coronapandemien. Her er de avbildet på et nordisk statsministermøte i august 2019. Tysklands forbundskansler Angela Merkel (t.v.) deltok også på møtet. Foto: Egill Bjarnason / AP

– Norsk intelligens og svensk idioti

Forfatteren skisserer videre en rekke «alternative forklaringer» på hvorfor Sverige skiller seg fra sine nordiske naboland når det gjelder antall corona-relaterte dødsfall.

Han hevder blant annet at mer enn en million svensker skal ha vært på ferie i utlandet da Europa gikk gjennom den verste smittebølgen i februar og mars.

– Under skisesongen i påske- og vinterferien står nordmenn på ski i Norge. Svensker, spesielt stockholmere, foretrekker å reise til Alpene. Og dansker står ikke på ski, skriver han.

Guillou sier dette kan bidra til å forklare hvorfor Stockholm, og ikke Oslo og København, opplevde en kraftig økning i antall smittetilfeller.

– Mine norske motparter aksepterer derimot ikke noe annen forklaring på dette enn norsk intelligens og svensk idioti, skriver han.

Blir rammet hardere

Han stiller seg også kritisk til fremtredende politikere i Norden som han mener ikke har gått glipp av muligheten til «å understreke sin egen epidemiologiske overlegenhet».

– Som da Norges statsminister Erna Solberg bestemte at reisende til og fra Gotland kunne gå hver sin vei, eller da Danmarks statsminister godkjente Västerbotten, Skåne, Blekinge og Smålanders, skriver Guillou.

Guillou skriver videre at hvis denne pandemien opptrer som sine forgjengere, så vil andre omgang bli verre.

– Da vil Norge og Danmark bli rammet mye hardere. Jeg vet imidlertid like lite om dette som Erna Solberg og Mette Frederiksen, skriver han.

– Bevisst misforståelse

Forfatteren stiller seg også svært skeptisk til privatisering av eldreomsorg.

Dette er ifølge Guillou et annet «politisk skadefryd» som motpartene hans bruker når de viser til andelen av dødsfall i eldrehjem.

Ifølge svenske helsemyndigheter har 40 kommuner stått for 70 prosent av dødsfall på sykehjem i Sverige.

– Gjennom å vise til ulike tall, virker det som om de ønsker å vise at privatisering av eldreomsorg er best, ergo er kapitalisme best, sier han og fortsetter:

– Det er et resonnement eller bevis som bygger på en bevisst misforståelse.

Publisert: 19.07.20 kl. 16:54

