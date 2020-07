Trump avlyser republikanernes landsmøte i Florida

Utbruddet i USA har blitt så stort at president Donald Trump nå avlyser det storslåtte landsmøtet i Jacksonville. Møtet skal nå holdes i en annen form.

Egentlig skulle 15.000 republikanske delegater samles i Jacksonville i Florida i august, for å renominere Trump som deres presidentkandidat. Trump kunngjør imidlertid nå at de må avlyse den store samlingen.

En presset Trump inntok podiet få timer etter at USA passerte nok en mørk milepæl: Over fire millioner er nå bekreftet smittet av coronaviruset.

Tre stater er episenteret til den nye bølgen i USA - og Florida, hvor møtet skulle holdes - er altså en av dem.

– Å ha et stort landsmøte nå... det er ikke riktig tidspunkt, sier Trump.

USA står midt i en ny smittebølge - med mye verre smittetall enn det de så i april. Reuters påpekte torsdag at det tok 98 dager for USA å nå én million smittede. Men at det bare tok 16 dager å gå fra tre til fire millioner.

– Jeg har fortalt teamet mitt at det er på tide å avlyse Jacksonville-delen. Men delegatene skal til North Carolina for å gjøre nominasjonen, sier Trump.

Landsmøtet ble først flyttet fra Charlotte i North Carolina, fordi guvernøren der ikke ville ha en stor folkeansamling under coronautbruddet. Han ville ikke love at de ikke ville innføre corona-restriksjoner som rammet møtet - og dermed ble det flyttet til Jacksonville i Florida.

Nå skal altså delegatene igjen til Charlotte i North Carolina, og Trump sier at enkelte aktiviteter vil bli holdt her. Han vil også holde en eller annen form for tale når han formelt sikrer seg nominasjonen.

– Var du ikke overbevist om at du ville klare å holde folk trygge? spør en reporter Trump under pressekonferansen.

– Jeg følte bare at det var feil å få folk til å dra til et sted som viste seg å bli et hotspot. Det var ikke det da vi valgte det, men plutselig skjedde det fort. Og det skjer fort, svarer Trump.

Florida er USAs nye episenter: 53 sykehus melder om sprengt kapasitet

Han understreker at politiske folkemøter som dette er «svært folksomme».

– Vi må gå foran med et godt eksempel. Det er vanskelig for oss å pakke masse folk sammen i et land, og si at andre folk ikke skal gjøre det, sier han.

Trump skylder på testingen

Trump har flere ganger den siste uken gitt testing skylden for USAs høye og økende smittetall, med uttalelser som at andre land «ikke tester».

Og det stemmer jo at noen land tester mer enn andre, og at hvis du ikke tester noen, så får du heller ingen positive. Men som New York Times påpeker: Når testingen øker og større deler av USAs befolkning får ta en, kan man forvente at også flere friske folk testes. Og at andelen positive tester da faller. Men det har ikke skjedd i USA.

8,5 prosent (altså nesten hver tiende) test som ble utført i USA i forrige uke var positiv, ifølge tall fra Our World in Data . Til sammenligning var andelen positive tester i Norge i forrige uke 0,2 prosent. Siden utbruddet startet er det utført over 51 millioner tester i USA og totalt var rundt 10 prosent positive, ifølge CDC

New York Times påpeker at antall smittetilfeller altså har økt mye mer enn det man kunne forvente med økt testing.

Også dødstallene til USA stiger:

Klart verst har smitteutviklingen vært i Florida, Texas og California - som alle har rundt 70.000 nye bekrefte smittetilfeller den siste uken.

Se hvilke land som har en stigende smittetrend i VGs tallspesial.

