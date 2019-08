VELLYKKET: Testflygingen til den avanserte Raptor-motoren til SpaceX, som fant sted på tirsdag, var vellykket. Foto: TPX Images of the Day

Vellykket SpaceX-test: – Et stort gjennombrudd

Tirsdag testet SpaceX rakettmotoren de håper at skal ta mennesker til Mars – og tilbake. Den vellykkede testen er selskapets største gjennombrudd så langt, mener norsk romfartsekspert.

– Det viktigste de testet i går var den nye rakettmotoren, «Raptor». Det er en helt ny type motor som er svært avansert. Dette er det største gjennombruddet til SpaceX ved siden av raketten som tar av og lander på egen hånd, sier Eirik Newth.

Han er astrofysiker, romfartsekspert, og følger Elon Musks romfartsprogram SpaceX nøye.

Føy 198 meter

Testen Newth sikter til er gårsdagens flyging av SpaceX’s Mars-rakett, med motoren som skal kunne frakte raketter til og fra både månen og Mars.

Testen ble gjennomført i Boca Chica sør i Texas. Selve raketten var en prototyp av de kommende rakettene som utvikles av selskapet, skriver Reuters.

Saken fortsetter under videoen.

Under den vellykkede testen ble raketten skutt 152 meter opp i lufta, før den fløy 198 meter østover til en landingsplattform, der den landet tilsynelatende problemfritt. Selv om testflygingen varte kort, er det veldig lovende at det gikk bra, mener Newth.

– Det er avgjørende å vise at Raptor kan brenne lenge og stabilt. Det at den faktisk kunne holde det store tunge romskipet i ett minutt, som vi så i går, lover godt for at samme motor kan løfte en større rakett, sier han, og legger til:

– Ett minutt er faktisk veldig lenger. Sånne raketter brenner mye drivstoff på kort tid, og er aktiv i veldig korte perioder under reiser i rommet.

Avlyste i siste sekund

Testen som ble gjennomført på tirsdag, skulle egentlig gjennomføres mandag. Den ble imidlertid utsatt grunnet en «pinlig» tabbe, ifølge Elon Musk selv. Tabben besto i at tennmekanismen ikke var koblet riktig sammen.

– Den tennmekanismen som er bygd for å brukes på Mars eller månen er ikke et vanlig system. Alle pluggene må tennes på helt riktig tidspunkt, hvis ikke kan motoren eksplodere, forklarer Newth.

ROMFARTSEKSPERT: Eirik Newth er astrofysiker og over gjennomsnittet opptatt av romfart. Han mener testflygingen Foto: Eivind Griffith Brænde, VG

Vil slå NASA

Newth mener at det mest spennende med SpaceX er hvor rask progresjonen deres har vært, og da særlig i forhold til NASA. Musk har sagt at de vil skyte raketter ut i verdensrommet innen et halvt år, om de får til dette vil NASA se seg nødt til å ta i bruk Musks rakett.

– Det SpaceX sier er at de vil kunne sende en rakett til månen i løpet av 2021 eller 2022. Det er i så fall tre eller to år før det målet Donald Trump har satt for NASA til å gjøre det samme. NASA mener at det ikke er mulig uten å få mye mer penger, sier han.

– Det Musk sier er at et privat selskap med mye mindre penger enn NASA er raskere.

Målet med dette er at NASA skal se seg nødt til å kjøpe raketter fra Musk, ifølge Newth.

