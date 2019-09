ORKANFRYKT: I frykt for at orkanen Dorian skulle blåse vekk bilen, parkerte Florida-mannen Patrick Eldridge bilen sin på kjøkkenet. Foto: Jessica Eldridge

Orkanen «Dorian»: Florida-mann parkerte bilen på kjøkkenet

I frykt for at bilen skulle blåse av gårde parkerte mannen bilen sin på kjøkkenet.

Det startet som humoristisk utfordring mellom et par i Jacksonville, Florida. Kunne Smart-bilen deres få plass på kjøkkenet? Svaret er ja.

Patrick Eldrigde parkerte smart-bilen sin på kjøkkenet for å beskytte den mot orkanen Dorian, fordi han ville ikke at bilen skulle blåse vekk, og for å bevise at den fikk plass på kjøkkenet.

– Jeg trodde ikke det var en sjanse for at han fikk det til, men han sa det gikk. Så han åpnet de doble inngangsdørene og kjørte inn. Jeg ble helt overrasket over at den fikk plass, sier kona Jessica Eldridge til APnews.

Med bilen plassert midt på kjøkkenet måtte paret bevege seg rundt bilen for å lage middag.

Orkanen Dorian krysset Floridas kyst på onsdag, og passerte svært nær Jacksonville på sin vei nordover.

Nå er den på vei mot Canadas Newfoundland, og er redusert til en kategori 2 orkan i styrke. Den har nå vindkast på 160 km/timen.

Orkanen har ført til store ødeleggelser på Bahamas og hjelpeorganisasjonen Head Knowles tror flere tusen har mistet livet.

70.000 mennesker på Bahamas trenger umiddelbar hjelp, ifølge FN.

Torsdag slapp orkanen grepet, etter å ha herjet over Bahamas i flere døgn.

Hvor mange som har mistet livet i ekstremorkanen, er foreløpig uvisst. Det offisielle antallet er så langt 43.

