Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton hevder i sin nye bok at president Donald Trump ba Kinas Xi Jinping om hjelp til å vinne årets presidentvalg i USA, skriver Washington Post.

Trump fortalte ifølge Bolton president Xi under en middag i fjor at økte kinesiske jordbruksoppkjøp fra amerikanske bønder ville øke hans sjanser i valget, skriver avisa.

Også The Wall Street Journal publiserer onsdag et utdrag fra boken med tittelen «The Scandal of Trump’s China Policy». Der hevder Bolton at presidenten ba Xi om innenrikspolitisk hjelp, satte egne utsikter til gjenvalg foran nasjonale sikkerhetshensyn og ignorerte Beijings menneskerettsovergrep.

Boken heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese. Tidligere ble det kjent at Det hvite hus går rettens vei for å få boken stanset.

I boken blir det også hevdet at Trump fortalte Erdogan at han ville ordne opp for ham, og forklarte at påtalemyndighetene ikke var hans folk, men Obama sine, og at det ville bli «fikset» når de ble erstattet av hans folk.

Bakgrunnen var at den tyrkiske presidenten i mai 2018 hevdet uskyld for et tyrkisk firma som var under etterforskning hos amerikanske påtalemyndigheter for brudd på iranske sanksjoner.

Bolton forteller også om hvordan Trump opptrådte overfor Ukraina, og at han hadde flere overtramp som presidenten kunne ha blitt stilt til riksrett for.

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren skriver at Trumps avgjørelse om å opprettholde militær bistand for å presse den nyvalgte ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var «dypt urovekkende».

– Jeg syntes hele opplegget var dårlig politikk, juridisk tvilsomt og uakseptabel oppførsel fra en president, skriver han, ifølge Washington Post.

I november 2018 ble det oppstyr da Trump tok den saudiarabiske prinsen Mohammed bin Salman i forsvar etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Trump uttalte at Saudi-Arabias forklaring var troverdig.

Men ifølge Boltons bok var hovedmålet å ta oppmerksomheten vekk fra saken om at datteren Ivanka Trump hadde brukt sin personlige e-post i statlig virksomhet.

– Dette vil avlede fra Ivanka. Hvis jeg leser uttalelsen personlig, vil det ta over Ivanka-saken, skal Trump ha sagt, ifølge Bolton.

I september i fjor leverte John Bolton sin oppsigelse, dagen etter at presidenten informerte ham om at hans tjenester ikke lenger var ønsket, hevdet Trump. Bolton har imidlertid en annen versjon.

