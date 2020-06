HYLLES: Ansatte ved Swedish Medical Center blir hyllet av nødetater utenfor sykehuset, for sin innsats mot Covid-19-viruset. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Elaine Thompson / AP

Overlevde coronasmitte: Fikk sykehusregning på nesten 11 mill.

Amerikaneren Michael Flor (70) var døden nær da han kjempet mot coronaviruset. Nå har han fått regningen etter 62 dager på sykehus.

Michael Flor reagerte med et realt kraftuttrykk da han så regningen for første gang. Nøyaktig hva 70-åringen sa, er sensurert av Seattle Times, som omtalte saken først.

Regningen omtales som en bok siden den er på hele 189 sider. Sluttsummen er på godt over 1,1 dollar – eller i underkant av 11 millioner kroner.

– Det var en million dollar for å redde livet mitt, og selvfølgelig vil jeg si at det var verdt det. Samtidig er jeg kanskje den eneste som mener det, sier Flor.

Gigantregningen har fått både Flor og familien hans til å undre seg over de ekstreme kostnadene – og det som i artikkelen omtales som den «bisarre økonomien» i det amerikansk helsevesenet.

– «Frykten for sosialisme» har alltid stoppet oss fra å garantere full helsehjelp til alle, sier Flor.

Siste farvel med familien

70-åringen slipper heldigvis å betale gigantregningen alene. Han har helseforsikring som dekker det meste. Trolig slipper han å betale noe som helst, ifølge Seattle Times.

Flor var innlagt på sykehus i 62 dager. Kona husker at han på et tidspunkt våknet og sa:

– Du må få meg ut herfra, vi har ikke råd til dette.

Senere var han døden nær – og på et tidspunkt holdt en sykepleier på nattevakt en mobil til øret hans, slik at kona og barna kunne ta et siste farvel. De trodde ikke at han ville overleve natten.

Spesifisert regning

Regningen fra Swedish Medical Center i Issaquah i delstaten Washington er spesifisert.

Her er noen av prisene for behandlingen 70-åringen mottok under sykehusoppholdet, ifølge Seattle Times:

Rommet på akutten kostet 9736 dollar per dag. Han var der i 42 dager, noe som kostet totalt 408.912 dollar.

Han lå på respirator i 29 dager, noe som kostet 2835 dollar per dag. Totalsummen er 82.215 dollar.

De to dagene han virkelig var døden nær – da hjertet, lungene og nyrene var i ferd med å gi opp – gjorde legene alt de kunne for å redde ham. Summen for de to dagene er nesten 100.000 dollar.

Har skyldfølelse fordi han overlevde

Flor er imidlertid fullstendig klar over at det er andre forsikringstagere eller skattebetalere, gjennom myndighetenes tiltakspakker til sykehus og forsikringsselskaper, som nå betaler det det kostet for å redde livet hans.

– Jeg føler meg skyldig fordi jeg overlevde. Jeg tenker «hvorfor meg?» – hvorfor fortjente jeg alt dette? Når jeg ser på de enorme kostnadene for alt dette, så blir det en del av skyldfølelsen jeg har som overlevende, sier Flor.

Publisert: 14.06.20 kl. 21:31

