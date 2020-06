Trump ut mot 75-åringen som ble dyttet av politiet i Buffalo

USAs president tvitrer at han tror 75-åringens fall var del av et planlagt spill.

To politibetjenter ble suspendert etter at en 75 år gammel mann ble alvorlig skadet i en demonstrasjon torsdag i forrige uke.

Politibetjentene ble to dager senere tiltalt for overfallet. En video viser hendelsen, og man ser at 75-åringen blør fra hodet etter fallet.

– Buffalo-demonstranten som ble dyttet av politiet kan være en Antifa-provokatør, skriver president Trump på Twitter tirsdag.

Trump navngir også 75-åringen.

– 75 år gamle Martin Gugino ble skjøvet vekk etter tilsynelatende å ha fulgt med på politikommunikasjon for å kunne sette utstyret ut av spill. Jeg så hendelsen, han falt hardere enn han ble dyttet. Siktet seg inn på politiskanneren. Kan dette være planlagt?, fortsetter Trump.

75-åringen ble innlagt på sykehus i alvorlig, men stabil tilstand.

Hendelsen ble filmet av den lokale radiostasjonen WBFO. Videoen viser at politbetjentene gikk videre, mens noen tilkaller legehjelp. Guvernøren i delstaten New York, Andrew Cuomo, gikk hardt ut mot politibetjentene etterpå.

– Denne hendelsen er helt uberettiget og fullstendig uverdig, skrev Cuomo på Twitter.

De to politibetjentene var del av en opprørsavdeling i politiet, og fikk raskt støtte av sine kolleger, som sa opp i protest mot at de ble tiltalt.

– 57 trekker seg i avsky på grunn av behandlingen to av deres kollegaer fikk. De gjorde bare det de fikk ordre om, sier John Evans i Buffalos politiorganisasjon til kanalen WGRZ.

