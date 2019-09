PRESSET: Den amerikanske presidenten holdt onsdag en pressekonferanse under FNs generalforsamling i New York. Foto: Evan Vucci / AP

Vil ha Trump-granskning: Kaller det mafia-oppførsel

Amerikanske kommentatorer spekulerer i om Donald Trump «bøllete» metoder kan bli det som feller ham.

Nå nettopp







Onsdag ble det klart at Demokratene går inn for at Donald Trump skal stilles for riksrett. Det skjer etter at en varsler slo alarm om en telefonsamtale som skjedde i sommer, mellom den amerikanske presidenten og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj.

I samtalen, som ble kjent i detalj ved at Trump offentligjorde et referat, ber den amerikanske presidenten Zelenskyj om å etterforske sønnen til hans argeste motstander i det kommende presidentvalget, Joe Biden.

Sønnen har sittet som styremedlem i et ukrainsk gasselskap, som er anklaget for korrupsjon uten at det foreligger noen beviser for det.

Det meldt at varslerrapporten kan komme til å frigjøres torsdag morgen amerikansk tid.

Se Volodymyr Zelenskyj benekte at han ble presset under

– «Faretruende» lik en trussel

Amerikanske kommentatorer er i mellomtiden nådeløse. CNNs Stephen Collinson skriver at Donald Trump «bøllete oppførsel» er i ferd med å innhente ham.

– Trumps måte å gjøre forretninger og krav om lojalitet har likheter med det ladede språket til en mafia-sjef, skriver han i en kommentar.

Han slår fast at samtalen «faretruende» ligner en trussel og at demokratene er godt på vei til å bygge fundamentet for en riksrett-tiltale.

– Hjalp ikke hans sak

Også Fox News’ Howard Kurtz, som er vert for Fox News sitt Media Buzz-program, peker på at bevisene begynner å bli fellende.

– Nå som vi har transkriberingen av samtalen fra juli, er det klart at artiklene i Wall Street Journal og Washington Post stort sett var korrekte. Det var ikke, slik presidenten har sagt, en samtale som ikke betød noe, oppsummerer han.

Fox News har tidligere vært Trumps favorittkanal, og flere av deres programledere er erklærte tilhengere av presidenten.

Men Kurtz mener at Nancy Pelosis skritt om å reise riksrettssak godt kan komme til å slå tilbake på Demokratene.

– Men ut fra en rettferdig analyse, gårsdagens frigivelse av transkriberingen av President Trumps samtale med Ukrainas leder hjalp ikke hans sak, skriver Kurtz.

POLITISK MOTSTANDER: Tirsdag varslet toppdemokraten Nancy Pelosi at Representantenes hus ville starte en riksrettsprosess mot Trump. Onsdag deltok hun på et valgkamparrangement mot våpenvold. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kurtz mener likevel ikke at det kvalifiserer til riksrettssak.

– Det betyr ikke at det ikke er legitime spørsmål knyttet til Joe Bidens intervensjon i Ukraina mens sønnen tjente store penger hos en gassgigant.

Kurtz tror Pelosi kan komme til å angre seg siden meningsmålinger viser at riksrett er upopulært hos et flertall av amerikanere.

Sier det handler om integriteten til demokratiet

I sistnevnte spørsmål er The Washington Post helt klart uenig, skal man tro det de skriver i sin leder onsdag.

Der skriver avisen at Trump, på et minimum, har utøvd kraftig press for å få en utenlandsk leder til å intervenere i 2020-valget, samtidig som politiske tjenester og muligheten for å holde tilbake midler som Kongressen har godkjent er nevnt.

Avslutningsvis skrives dette i leder-artikkelen:

– Integriteten til det amerikanske demokratiet avgjøres av hvordan Kongressen og nasjonen responderer.

Se mer om hvorfor Donald Trump risikerer riksrett under

Publisert: 26.09.19 kl. 14:31







Mer om