Global miljøprotest: Slik streiker de - over hele verden

Bilder fra hele verden viser det enorme engasjementet for klima. - Når jeg roter, får mamma meg til å rydde opp. Hvis de var så smarte, ville de også ryddet opp etter seg selv, sier en tiåring til folkemengden i Australia.

Over 120 land demonstrerer i det som er forventet å bli den største miljøprotesten i historien, ifølge Sky News.

I Norge blir det streik 11 steder, står det skrevet på Natur og ungdoms nettsider.

Thailand, USA, Australia, India og Tyskland er blant landene som i dag deltar i den globale klimaprotesten.

I USA er det planlagt 800 arrangementer, mens det i Tyskland er varslet rundt 400, skriver NTB.

AUSTRALIA: Arrangører sier 300 000 australierer demonstrerer i dag. Dette bildet er tatt i Sydney. Foto: STEVEN SAPHORE / AAP

Demonstrasjonene blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York for å delta på FNs hovedforsamling neste uke. Mandag samles de til FNs klimatoppmøte, skriver NTB.

Demonstrasjonene er inspirert av Gretha Thunberg, den 16 år gamle klimaktivisten som er blitt et ikon for miljøbevegelsen, og som blant annet er nominert til Nobels fredspris.

Greta Thunberg i stort VG-intervju: - Å være annerledes er en gave

I dag har hun hyppig tvitret for sine halvannen million følgere:

300 000 protesterer i Australia

Ifølge The Sydney Morning Herald var 80 000 samlet for å protestere i Sydney.

– Jeg er her i dag fordi jeg er redd for å leve i en verden uten skilpadder. Jeg er redd for å leve i en verden uten Great barrier reef ... Når jeg roter, får mamma meg til å rydde opp. Hvis de var så smarte, ville de også ryddet opp etter seg selv, sa Andrea Villafaña (10), til folkemengden, ifølge avisen.

Global klimaprotest: Lærere i New York City får ikke delta

Ifølge arrangørene har 300 000 australiere har møtt opp til protest ulike steder. De beskriver klimaprotesten som landets største siden 2003, da 500 000 protestert mot krigen i Irak.











TUSENVIS I PROTEST: Dette bildet er tatt i Sydney der tusenvis protesterer for klimaet.

Spiller døde i Thailand

I Thailand har over 200 ungdommer stormet miljødepartementet og lagt seg ned for å spille døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

En av demonstrantene, Nanticha Ocharoenchai (21), sa at det er det som vil skje om det ikke blir handlet nå.

– I dag krever vi at den thailandske regjeringen erklærer klimakrise og slutter å bruke fossilt brensel, sa hun, ifølge Reuters.

I BANGKOK: Over 200 ungdommer vil vise hva som skjer om ikke myndighetene gjør noe med klimakrisen. Foto: Soe Zeya Tun / X02594

Blir ikke synlige protester i Kina

Protester ble ikke autorisert av Kina, ifølge Al Jazeera som skriver at Kina har verdens største utslipp av klimagasser.

Zheng Xiaowen fra China Youth Climate Action Network sier imidlertid at kinesisk ungdom ville ta grep på en eller annen måte.

I tillegg sa han at «kinesisk ungdom har sine metoder».

– Vi følger også med på klimaet, sa han.

«Vi synker ikke, vi kjemper»

På Salomonøyene, en nasjon som består av mer enn 990 øyer, ble det også demonstrert for klimaet. Al Jaazeera skriver at skolebarn protesterte iført tradisjonelle gresskjørt og bar treskjold i solidaritet med den globale bevegelsen.

På et av skiltene deres sto det skrevet: Vi synker ikke, vi kjemper.









PÅ SALOMONØYENE: Skolebarn demonstrerer for klimaet.

Se flere bilder fra protester i hele verden:



















I POLEN: Protest for klimaet i Warsawa, Polen.

