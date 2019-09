TESTET VÅPEN: Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå hevder at bildet viser en nyutviklet «superstor» oppskytingsrampe for raketter. Foto: KCNA

Nord-Korea med nye bilder av rakettest

Kim Jong-un var tilsynelatende på plass da Nord-Korea testet en «superstor» utskytingsrampe for raketter.

Et døgn etter at det kom meldinger om at Nord-Korea igjen hadde avfyrt to raketter i retning Japanhavet, slapp det statlige nyhetsbyrået KCNA natt til onsdag nye bilder av testen.

De hevder at hovedmålet var å teste en «superstor» utskytingsrampe for raketter. Dette er den andre kjente testen av rampen, som Nord-Korea hevder er «nødvendig for å takle militære ressurser».

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var tilsynelatende på plass under oppskytingen. Ifølge det statlige nyhetsbyrået var han akkompagnert av toppmilitære og andre tjenestemenn.

PÅ PLASS: Ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå fulgte Kim Jong-un med på oppskytingen. Foto: KCNA

Den siste testen kom bare timer etter at Nord-Korea gikk ut med meldinger om at de var villige til å gjenoppta atomforhandlingene med USA i slutten av september.

Men de advarer fortsatt mot at forhandlingene med USA kan få en brå slutt dersom Donald Trump og co. ikke kommer til forhandlingsbordet med nye akseptable vilkår.

USAs president Donald Trump stilte seg åpen til forslaget fra Nord-Korea da han møtte journalister mandag, før den siste våpentesten.

– Jeg har et veldig godt forhold til formann Kim. Jeg sier alltid at det er bra å ha møter. Vi får se hva som skjer, svarte Trump til forslaget om samtaler på lavere nivå i september.

USAs president har møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un tre ganger tidligere for å forhandle om en kjernefysisk nedrustning i Nord-Korea. Prosessen stanset imidlertid helt opp etter at et toppmøte mellom de to brøt sammen uten resultat i februar.

