LETER I RUINENE: En mann har satt opp telt på grunnmuren der hans hus sto før orkanen, i Rocky Creek, Grand Bahamas. Foto: Ramon Espinosa / AP

1300 er savnet: Bahamas frykter nytt uvær

«Humberto» – det kan bli navnet som gis til den neste stormen som treffer katastroferammede Bahamas, halvannen uke etter orkanen Dorians herjinger.

Fredag morgen ble det målt vindstyrke 45 km i timen og faren for at det vil utvikle seg til en tropisk storm er 80 prosent, melder National Hurricane Center i Miami, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det nye uværet beveger seg over Bahamas og i retning Florida.

Uværet fører med seg vindkast på 13 meter per sekund, mens da orkanen Dorian raserte deler av øygruppen 1. september, var det med vindstyrker opp mot 80 meter per sekund.

1300 mennesker står på listen over savnede etter Dorian. Det offisielle tallet på døde fortsatt er 50, men tallene ventes å stige kraftig. Ødeleggelsene på øygruppen er enorme, spesielt på øya Grand Bahamas og Abaco-øyene.









ENORME ØDELEGGELSER: Bahamas ble svært hardt rammet av orkanen.

Langt flere enn 50 døde

Abaco-øyene ble aller hardest rammet av orkanen, ifølge statsminister Hubert Minnis. I en TV-sendt tale til innbyggerne sa statsministeren at myndighetene jobber hardt for å registrere lik og varsle pårørende.

– Sorgen er utålelig. Mange er fortvilte og vet ikke om sine kjære er i live, sa Minnis.

Ifølge landets tidligere statsminister Hubert Ingraham er det langt flere enn 50 døde etter orkanen.

– Hundrevis av mennesker har dødd i Abaco, det er også høye tall i Grand Bahamas, sier han.

Myndighetene i landet avviste tidligere denne uken at de skjuler de reelle dødstallene. Helseminister Duane Sands påpeker at det viktigste ikke er å telle døde, men å søke etter savnede og å gi hjelp til dem som trenger det.

Guterres kommer fredag

Ifølge FN har rundt 70.000 mennesker behov for mat og tak over hodet etter orkanen. På Abaco-øyene, som ble svært hardt rammet, har innbyggerne anklaget regjeringen for manglende hjelp og for ikke å ha gjort nok for å hindre plyndring.

Tusenvis er sendt fra øyene til hovedstaden Nassau, der de er innkvartert i overfylte evakueringssentre og hoteller. De heldige kan bo hos venner og familie.

Fredag reiser FNs generalsekretær António Guterres til Bahamas for å vise støtte til folket og for å øke oppmerksomheten rundt behovet landet har for internasjonal hjelp. Guterres mener orkanen er et klart bilde på følgene klimaendringene kan få.

– Klimaendringene skjer raskere enn vi klarer å henge med på, og vi må bekjempe det på en mye mer ambisiøs måte, sa han torsdag.

Publisert: 13.09.19 kl. 11:22







