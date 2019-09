Irans utenriksminister Javad Zarif fastholder at landet ikke var innblandet i helgens angrep mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia. Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Irans utenriksminister advarer mot full krig

Dersom Iran blir angrepet som følge av helgens droneangrep mot oljeanlegget i Saudi-Arabia, vil det føre til full krig, advarer landets utenriksminister.

– Vi kommer ikke til å nøle med å forsvare vårt territorium, sier Mohammad Javad Zarif, Irans utenriksminister, til CNN.

Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for helgens drone- og missilangrep mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia, noe verken landets myndigheter eller USA fester lit til. De anklager Iran for å ha vært involvert.

Saudi-Arabia hevder også å ha bevis for at Iran sto bak droneangrepet:

Iranske myndigheter avviser bestemt dette, og president Hassan Rouhani advarte tidligere i uka mot følgene av et militært angrep mot iranske mål.

– Dra lærdom av denne advarselen, og husk at det kan bryte ut en regional krig, sa han. Torsdag fulgte Mohammad Javad Zarif opp.

Zarif understreker at han ikke kan gå god for at det var Houthi-opprørerne som sto bak angrepet.

– Men jeg vet at vi ikke gjorde det, sier han.

I videoen nedenfor blir det forklart hvordan droneangrepene påvirker Norge:

