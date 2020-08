SIER DE FØLTE SEG TRUET: Ekteparet McCloskey har fortalt at de fryktet for sine liv da demonstrantrene inntok gaten der de bor i St. Louis i juni. Foto: Laurie Skrivan / St. Louis Post-Dispatch

Dette er Trumps kontroversielle talere

Ekteparet som rettet våpen mot antirasistene. Den narkodømte oldemoren som fikk hjelp av Kim Kardashian. Skoleeleven som saksøkte mediegigantene. Når får de alle taletid på Repulikanernes landsmøte.

Mandag til torsdag er det Det republikanske partiet sin tur til å ha landsmøte. President Donald Trump håpet i det lengste på å kunne stelle i stand en storstilt fysisk samling med tusenvis av jublende oppmøtte og full guffe på høyttaleranleggene, men så seg nødt til å skrinlegge planene på grunn av coronapandemien.

Det blir i stedet et digitalt landsmøte, slik demokratene gjennomførte i forrige uke, der presidentkandidat Joe Biden fikk mye skryt for sin innsettelsestale.

STILLER OPP: Donald Trump sammen med kona Melania og barna Eric, Donald junior, Tiffany og Ivanka i 2016. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Talerlisten for republikanerne er nå offentliggjort (se nederst i saken). Mest talertid får presidenten selv, for Trump nøyer seg ikke med én tale, som er tradisjonen, men fire – en for hver dag. Avslutningstalen skal han holde fra Det hvite hus, noe som har ført til krass kritikk for å bruke føderal eiendom til partipolitiske formål.

Familien Trump blir svært godt representert under landsmøtet, med taler fra kona Melanie, barna Donald (42), Ivanka (38), Eric (36) og Tiffany (26), og svigerdatteren Lara.

Men ikke alle i familien er like støttende til Trump:

– Jeg tror landsmøtet vil bli en sterk hyllest av Trump og alt det påstått fantastiske han har oppnådd. Det vil bli mye vekt på hvor farlig for landet det vil bli hvis Biden får styre, og påstander om at han kontrolleres av den ekstreme venstresiden av demokratene, sier Eirik Løkke, USA-ekspert i tankesmien Civita.

Etterforskes av politiet

Trump-kampanjen har kritisert Demokratene for å ha hatt et topptungt landsmøte med taler fra tidligere presidenter, og lover å gi «vanlige mennesker» ordet.

Blant dem er ekteparet Patricia (61) og Mark McCloskey (63) fra St. Louis i Missouri. I juni gikk bildene av dem verden rundt, da de sto utenfor sitt herskapelige hus og rettet våpen mot demonstrantene som var på vei til borgermesterens hjem for å protestere mot rasisme og politidrapet på George Floyd.

Se videoen som gikk viralt her:

Han holdt en halvautomatisk rifle, mens hun siktet med en pistol. De har tidligere forklart at de fryktet for sine liv da de møtte en «sint mob» i sin private gate.

I juli ble ekteparet siktet for ulovlig bruk av våpen. Saken er under etterforskning.

Det hvite hus har forsvart ekteparet ved flere anledninger. Ifølge pressesekretær Kayleigh McEnany har Trump sagt at det som har skjedd med McCloskey-paret er «absolutt absurd». Presidenten var blant dem som delte videoen av paret på Twitter.

Mandag taler de altså for landsmøtet, og det er ventet at de vil kunngjøre sin støtte til Trump.

– I likhet med mange amerikanere er de forferdet, om ikke livredde, for utsiktene om at deres lovfestede rettigheter blir satt til side i møte med andres rettigheter, har parets advokat Albert Watkins uttalt til New York Times.

Gutten i Trump-caps som gikk viralt

Skoleeleven Nick Sandmann står også på republikanernes talerliste. Han ble anklaget for å ha hånet en urfolksaktivist i en video som gikk viralt i januar. I ettertid kom det videoer av samme hendelse, som i stor grad renvasket Sandmann og vennene hans.

Trump skrev på Twitter at Sandmann var et «symbol på hvor onde de falske nyhetene kan bli».

Sandmann har fortalt at han har opplevd mediedekningen som en stor belastning, og har inngått forlik med både Washington Post og CNN etter å ha saksøkt dem for ærekrenkelse.

– Poenget med dette er å få frem såkalt vanlige folk som skal propagandere politikk for Trump. Ekteparet viser betydningen av våpen. Sandman representerer kampen mot uærlige medier og identitetspolitikken, sier Løkke i Civita til VG.

Løslatt fra livstidsdom

En annen, noe kontroversiell stemme på landsmøtet blir Alice Johnson (63) – bedre kjent som den narkodømte oldemoren som ble løslatt takket være Kim Kardashian. Superkjendisen engasjerte seg i 63-åringen sak, og ba om et møte med Trump, som senere fikk omgjort straffen hennes og satt henne fri etter 21 år i fengsel.

ENGASJERTE SEG I SAKEN: Kim Kardashian (t.v.) bidro til at Alice Johnson ble løslatt fra fengsel. Foto: AP

Andrew Pollack, faren til Meadow Pollack som ble drept i Parkland-skoleskytingen i februar 2018, skal også snakke under landsmøtet. Han har i tiden etter drapet på datteren engasjert seg i mer sikkerhet for skolene, og ønsker blant annet å utstyre dem med skuddsikkert glass, metalldetektorer og ID-sjekking.

Disse skal tale på Republikanernes landsmøte Mandag: Senator Tim Scott

Kongressrepresentant Steve Scalise

Kongressrepresentant Matt Gaetz

Kongressrepresentant Jim Jordan

Tidligere ambassadør Nikki Haley

Leder for nasjonalkomiteen Ronna McDaniel

Delstatspolitiker Vernon Jones (Georgia)

Amy Johnson Ford

Kimberly Guilfoyle

Natalie Harp

Charlie Kirk

Kim Klacik

Mark and Patricia McCloskey

Sean Parnell

Andrew Pollack

Donald Trump, Jr.

Tanya Weinreis Tirsdag Førstedame Melania Trump

Utenriksminister Mike Pompeo

Senator Rand Paul

Guvernør Kim Reynolds (Iowa)

Viseguvernør Jeanette Nuñez (Florida)

Delstatsjurist Daniel Cameron (Kentucky)

Tidligere delstatsjurist Pam Bondi (Florida)

Abby Johnson

Jason Joyce

Myron Lizer

Mary Ann Mendoza

Megan Pauley

Cris Peterson

John Peterson

Nick Sandmann

Eric Trump

Tiffany Trump Onsdag Visepresident Mike Pence

Andredame Karen Pence

Senator Marsha Blackburn

Senator Joni Ernst

Guvernør Kristi Noem (Sør-Dakota)

Kongressrepresentant Dan Crenshaw

Kongressrepresentant Elise Stefanik

Kongressrepresentant Lee Zeldin

Tidligere etterretningssjef Richard Grenell

Trump-rådgiver Kellyanne Conway

Trump-rådgiver Keith Kellogg

Jack Brewer

Sister Dede Byrne

Madison Cawthorn

Scott Dane

Clarence Henderson

Ryan Holets

Michael McHale

Burgess Owens

Lara Trump Torsdag President Donald J. Trump

Boligminister Ben Carson

Senatsleder Mitch McConnell

Senator Tom Cotton

Kongressrepresentant Kevin McCarthy

Kongressrepresentant Jeff Van Drew

Førstedatter Ivanka Trump

Trump-rådgiver Ja'Ron Smith

Ann Dorn

Debbie Flood

Rudy Giuliani

Franklin Graham

Alice Johnson

Wade Mayfield

Carl and Marsha Mueller

Dana White Kilde: Donald Trumps hjemmeside Vis mer

Publisert: 24.08.20 kl. 17:32

