RUSH OVER GRENSEN: Britiske aviser meldte lørdag om et rush over grensen fra Frankrike, fordi britene innførte karantene for Frankrike-reiser. Disse turistene kom med toget fra Paris før Storbritannia farget Frankrike rødt. Nå står Storbriannia selv i fare for å bli farget rødt, av Norge. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Fire nye land kan bli «røde» - også Storbritannia

19 land og regioner i Norden har gått fra å være «grønne» til å bli «røde». Nå kan listen bli enda lenger.

Oppdatert nå nettopp

For mandag morgen har også Storbritannia steget over norske myndigheters smittekrav, viser ferske tall fra VGs reiseråd-oversikt. Dermed står Storbritannia i fare for å bli rødt neste gang norske myndigheter oppdaterer sine reiseråd.

Kravet er at de må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Og nå ligger Storbritannia på 20,7.

Også Hellas, Irland og Østerrike ligger over 20. Det gjør også den danske regionen Hovedstaden, hvor København ligger.

Men enn så lenge er alle disse fortsatt oransje på myndighetens reisekart:

Trykk på «Forventet (VG)» i grafikken over for å se hvordan reiserådene kan bli med ferske tall.

Fire nye «røde» land

Det er uklart når reiserådene vil bli oppdatert neste gang. Men allerede på fredag var den danske regionen Hovedstaden, med København, over norske myndigheters smittekrav.

Hellas, Østerrike og Irland gikk alle over grensen i løpet av helgen.

Hellas har, etter en kraftig smitteøkning den siste uken, nå 22,5 nye smittede per 100.000 innbyggere.

ET RØDT HELLAS: Hellas gikk over grensen i helgen. Bildet viser at flere bruker munnbind på øya Mykonos i Hellas. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Irland ligger på 22,3 og Østerrike på 23,3.

Her kan du se hvilke land som har blitt røde - eller rødere - de siste 14 dagene:

Har farget 19 røde - så langt

Reiser du til et rødt land eller område, må du i karantene når du kommer hjem.

To måneder etter regjeringen åpnet for reiser uten karantene fra en rekke EØS-land og regioner i Norden, er karantene blitt gjeninnført for 19 av dem.

Lørdag klokken 00.00 ble innreisekarantenen gjeninnført for Polen, Malta, Island, Kypros, Færøyene, Nederland og to regioner i Danmark og Sverige.

Regjeringen anbefaler fortsatt å unngå reiser til alle land - uansett farge.

Hva skjedde med grønne land? For å tydeliggjøre anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet, har regjeringen byttet farge fra grønne land til gule land.

Ikke flere grønne land

Hele 19 land og regioner har gått fra å være «grønne» til å bli «røde»:

Belgia

Kypros

Tsjekkia

Frankrike

Monaco

Malta

Polen

Spania

Sveits

Island

Færøyene

Midtjylland

Sjælland

Blekinge

Dalarna (rødt, grønt, rødt)

Kronoberg

Skåne

Uppsala

Värmland

Kun seks land og regioner har gått fra «rødt» til «grønt/gult»:

Ungarn

Södermanland

Västerbotten

Örebro

Östergötland

Dalarna (rødt, grønt, rødt)

Publisert: 17.08.20 kl. 11:21 Oppdatert: 17.08.20 kl. 11:39

