DET HVITE HUS: David Dorns familiemedlemmer ved Det hvite hus under feiringen av USAs frigjøringsdag 4. juli. Foto: SAUL LOEB / AFP

David Dorns enke får kritikk: – Ikke bruk vår fars død til å fremme Trump-politikk

Ann Dorn kom med en bønn til demonstrantene og opprørerne i USA under Republikanernes landsmøte, men får kritikk av ektemannens døtre for å bruke drapet som politikk.

Nå nettopp

2. juni ble politimannen David «Dave» Dorn (77) skutt og drept da han forsøkte å hindre en pantelåner fra å bli plyndret i St. Louis i Missouri. Dette på et tidspunkt da demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på George Floyd herjet som verst i USA.

Under Republikanernes landsmøte fortalte hans enke, Ann Dorn, om kvelden som forandret livet hennes.

les også Dette er Trumps kontroversielle talere

David Dorns døtre er likevel ikke like imponert over at hun bruker hans dødsfall for å fremme Trumps politikk.

– Vi vet at hun er Trump-supporter, men det var ikke han. Han sa ofte at de ikke kunne diskutere politikk, fordi de var på hver sin side. Jeg vet han ikke ønsker at hans ettermæle skulle bli brukt til å fremme Trumps lov-og-orden-agenda, sier datteren Debra White ifølge St. Louis American.

TALTE: Ann Dorn talte på Republikanernes landsmøte. Foto: RNC/St. Louis Post-Dispatch

– Faren vår var en Demokrat. Han mente Trump gjorde mye som ødelegger landet vårt, sier Lisa Dorn til avisen.

De har begge bedt Ann Dorn om ikke å talte under Republikanernes landsmøte, eller i det minste ikke nevne David Dorn.

– Det er hennes rett å være en Trump-supporter, men hun burde ikke bruke vår fars død for å fremme Trumps politikk, fortsetter Lisa Dorn.

– Mareritt

Døtrenes bønn ble ikke hørt, og under Republikanernes landsmøte fortalte Dorn om ektemannens død.

– Etter 44 år som offentlig tjenestemann pensjonerte han seg, men han pensjonerte seg aldri fra å hjelpe en venn i nød. Ettersom han ble venn med alle han møtte, var han en veldig opptatt mann, sa Dorn.

Enken forteller om vennskapet til eieren av pantelåneren, og at ektemannen fikk ansvaret for sikkerheten.

– Han kunne vekke meg midt på natten for å si at han dro til Lee’s for å se at alt var som det skulle. Stort sett var det falske alarmer, men jeg kunne aldri hvile før han kom trygt hjem, forteller hun.

les også Kenosha-politiskytingen: Utsatte bruken av kroppskamera

2. juni var ikke alarmen falsk. Opptøyene i St. Louis hadde herjet hele kvelden.

– På natten ringte alarmselskapet og sa at dørene til Lee’s var brutt opp. Denne gangen vekket han meg ikke for å si fra. Han visste nok at jeg ville forsøkt å stoppe ham, eller blitt med ham. Mens jeg sov skjøt og drepte de David. De sendte hans henrettelse og siste øyeblikk på jorden direkte. Davids barnebarn så videoen direkte på Facebook, uten å forstå at han så sin egen bestefar dø på fortauet.

Mens hun kjemper mot tårene forteller hun om da hun fikk dødsbudskapet senere samme natt.

– Jeg gjenopplever det marerittet i hodet mitt hver eneste dag. Håpet mitt er at ved at dere gjenopplever det med meg nå, vil hjelpe til å få dette landet til å våkne fra dette marerittet vi er vitner til i våre byer.

ÅSTEDET: Det var utenfor denne pantelåneren David Dorn ble skutt og drept. Foto: David Carson / St. Louis Post-Dispatch

– Ville gjort alt for å hjelp dem

Søndag ble USA rystet av en ny politiskyting, da Jacob Blake ble skutt åtte ganger i ryggen. Det har ført til demonstrasjonene og opptøyene i landet har fått en oppsving.

– Hvordan kom vi hit, hvor så mange unge ikke bryr seg om menneskeliv? Dette er ikke et videospill hvor du kan skape kaos, og bare trykke på restart også lever alle igjen, sier Dorn, og legger til:

– David kommer aldri tilbake til meg. Han ble drept av noen som ikke visste, og ikke brydde seg. Han ville gjort alt for å hjelpe dem.

les også Ekspert om Melanias tale: – Krasjet med resten av partiet

Til slutt roste hun president Donald Trump og hans innsats mot opptøyene.

– Vold og ødeleggelser er ikke måten å demonstrere på. Det redder ikke svarte liv. Det bare ødelegger dem. President Trump forstår dette, og har tilbud føderal hjelp for å skape orden i samfunnet igjen. Vi trenger den hjelpen. Vi må lege sårene før vi kan forandre oss. Men kan ikke lege sårene under ødeleggelse og kaos.

Publisert: 28.08.20 kl. 04:36

Fra andre aviser