Demonstranter roper foran en brennende bil i Kenosha, Wisconsin, mandag kveld, etter politiskytingen mot Jacob Blake. Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jacob Blakes gråtkvalte mor: Han kjemper for livet

Jacob Blake (29) ble søndag skutt flere ganger i ryggen av politiet. Tirsdag kveld forteller en tårevåt familie om Blake – som har blitt lam.

Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen av politiet i Wisconsin-byen Kenosha søndag. Hendelsen ble filmet, og videoen spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier.

Ifølge Chicago Sun Times skal Blake ha blitt lam som en følge av skuddskadene. Det er faren til Blake som forteller at sønnen har blitt lam fra livet og ned. Han ligger fortsatt på sykehus. Det uklart om skadene er permanente.

– Hva rettferdiggjorde disse skuddene? Hva rettferdiggjorde å gjøre noe sånt foran mine barnebarn? Hva er det vi driver med, sa faren til avisen.

29-åringen skal ha blitt skutt mens han forsøkte å sette seg inn i bilen sin, med tre av sine seks barn i baksetet, ifølge amerikanske medier.

– De skjøt sønnen min sju ganger. Som om han ikke betyr noe, men det gjør han. Han er et menneske og han betyr noe, sier en gråtkvalt far, som også heter Jacob Blake, under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Hendelsen ryster USA som de siste tre månedene vært gjennom en stor debatt, med store protester og både fredelige og voldelige opptøyer, om rasisme og politiets maktbruk etter drapet på George Floyd i slutten av mai.

Politiskytingen mot Blake – som er svart – vekket nytt liv i demonstrasjonene, spesielt i byen Kenosha, hvor han ble skutt. Mer enn 100 medlemmer fra Nasjonalgarden er sendt til byen, hvor det også er innført portforbud.

Nå ser demonstrasjonene og protestene i byer som Portland, Chicago og New York ut til å ha fått en oppsving.

Sivilt søksmål

Familiens advokat Ben Crump åpnet pressekonferansen tirsdag. Han forteller sammen med en annen av familiens advokater om Blakes mange skader.

– Han er nå lam. Fordi kulene gikk gjennom ryggraden hans, skal det et mirakel til for at Jacob Blake Jr. noen gang kommer til å gå igjen. Han er på operasjonsbordet akkurat nå, sier Crump.

– Det er et mirakel at han er i live, sier familiens andre advokat.

– Minst en av kulene gikk gjennom ryggraden. Kulene har resultert i hull i magen. Flere indre organer har måttet bli fjernet. Lever og nyrer har også blitt truffet av kuler, i tillegg til at han ble skutt i armen. Som dere vet er han i operasjon nå, og det kommer ikke til å bli hans siste.

Advokaten forteller at familien vil gå til sivilt søksmål.

Politimennene involvert i skytingen er permittert inntil videre.

Bakgrunnen for hendelsen er uklar, men ifølge en av familiens advokater skal Blake ha forsøkt å stanse en krangel mellom to kvinner da politiet ankom.

Kjemper for livet

Blakes mor forteller under pressekonferansen at sønnen kjemper for livet.

Jacob Blake er hennes eneste biologiske sønn.

– Vi trenger sårt at dere ber for ham. Da jeg kjørte gjennom byen så jeg mye skader som verken reflekter min sønn eller min familie, sier moren om skadene etter demonstrasjonene i byen.

– Volden og ødeleggelsen vil ikke gjøre han fornøyd. Jeg oppfordrer alle i Wisconsin og andre steder til å gå i seg selv. Innbyggere, politi, brannmenn og politikere – gi Jacob rettferdighet ved å gå i hjertene deres. Vi må leges.

I sine bønner har hun etterspurt at landet leges. Videre snakker moren om rasisme.

– Som dere ser har jeg nydelig brun hud, men ta en titt på hånden deres, og uansett hvilken farge den har, er den uansett vakker. Hvordan våger dere hate hva vi er? Vi er mennesker. Gud skapte ikke ett type tre, eller en type blomst eller fisk, fortsetter hun.

– Hvordan våger dere be ham om å skape ett type menneske, som bare ser ut som deg? Ingen er overlegne andre, sier hun, ikke bare til hvite, men til alle mennesker.

