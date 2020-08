KREML-TOPPER: Vladimir Putin sammen med sin talsmann Dmitrij Peskov. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Putin-talsmann om beskyldninger om forgiftning: – Tar det ikke på alvor

Vladimir Putins talsmann kaller anklagene om at Aleksej Navalnyj er blitt forgiftet for «tom støy» og at de «ikke tar det på alvor».

Nå nettopp

Putin-kritikeren Navalnyj (44) ble innlagt på sykehus i Omsk i Sibir sist torsdag, og deretter overflyttet til Charité-sykehuset i Berlin lørdag.

Hans støttespillere har fra første stund sagt at Navalnyj må ha blitt forgiftet, og i en pressemelding mandag sa de tyske legene at det er tegn som tyder på at han er blitt forgiftet.

Legene i Omsk derimot har sagt at de ikke fant giftstoffer i prøvene fra Navalnyj, kun alkohol og koffein i urinen.

Nå har Dmitrij Peskov, som er Putins talsmann, for første gang kommentert påstandene om at den russiske ledelsen kan stå bak forgiftning av opposisjonslederen.

– Dette er beskyldninger som ikke kan være sanne på noen måte, og er snarere, jeg vil si, tom støy, så vi har ikke tenkt å ta dette på alvor, sier Peskov ifølge nyhetsbyrået Tass.

Putin-talsmannen understreker at det må settes i gang politietterforskning om det blir klargjort at Navalnyj har blitt forgiftet.

– Da vil det selvfølgelig være grunn til å etterforske saken.

Peskov mener at forgiftning er bare en av versjonene om hva som kan ha skjedd med Navalnyj.

– Så langt er det også mange andre medisinske forklaringer, sier Peskov og snakker blant annet om hvordan kroppen reagerer på medisiner og andre forhold.

– Alle disse versjonene ble vurdert de første timene av leger og spesialister fra Moskva, alt dette har blitt diskutert og sjekket ti ganger, de lette etter stoffer, sier Dmitrij Peskov ifølge Tass.

Kreml-talsmannen kritiserer Vesten for forsøk på å bruke forgiftning som den eneste mulige forklaringen på Navalnyjs sykdom.

– Min tyske kollega begynte umiddelbart å snakke om stor sannsynlighet for forgiftning. Men da burde han også ha snakket om at det finnes både en andre, tredje og fjerde variant. Dette er alle alternativer som ble vurdert av legene våre, men det er galt å snakke om bare ett alternativ på dette tidspunktet.

Peskov sier at Kreml ikke har fagkunnskap om dette, men begynner samtidig å snakke om at Omsk-legene registrerte lavt nivå av kolinesterase, som er et enzym i kroppen.

– Det er veldig viktig her å finne ut hva som var årsaken til reduksjonen i kolinesterase-nivået. Verken legene våre eller tyskerne har til nå klart å fastslå grunnen, sier Dmitrij Peskov.

Han mener at det er naturlig at de russiske legene tilbyr sine tyske kolleger de første prøvene som ble tatt av Aleksej Navalnyj, og at de utveksler både informasjon og biologisk materiale. Peskov oppfordrer til å avvente nøye analyser av hva som har skjedd.

Navalnyj var på et fly fra Tomsk til Moskva torsdag morgen da han ble syk. Flyet landet i Omsk, slik at opposisjonslederen kunne fraktes med ambulanse til sykehuset der. Hans støttespillere krevde at han måtte flyttes til et vestlig sykehus, og etter to døgn i koma på sykehuset i Sibir, ble han brakt med et ambulansefly til Berlin.

De russiske legene nektet først å frigi Navalnyj. De mente at tilstanden hans ikke var god nok til at han kunne flyttes. Peskov bekrefter ifølge Tass at flytting av Navalnyj var et tema i en telefonsamtale mellom Vladimir Putin og den finske presidenten Sauli Niinistö. Til Yle uttalte Niinistö i helgen at Putin sa at bare medisinske grunner kunne hindre at Navalnyj ble flyttet til Tyskland.

Publisert: 25.08.20 kl. 13:38

