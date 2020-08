NYE UTBRUDD: Flere av de kjente feriestedene på sveriges vestkyst opplever nå en oppblussing av smitten. Dette er fra Smøgen i 2018. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Svensk smittevernlege på vestkysten: – Jeg er bekymret for at det skal ta fart

Smittevernmyndighetene i Västra Götaland er bekymret for en oppblussing av smitten på vestkysten.

Line Fausko

NTB

Det er nå bekreftet flere nye smittetilfeller i Grebbestad, en liten halvtimes biltur unna Strömstad. I tillegg er det registrert utbrudd på flere av feriestedene på den svenske vestkysten, melder SVT.

– Jeg er bekymret for at det skal ta fart og at vi får en reell stigning, sier smittevernlege Eva Lindhusen Lindhé til VG.

Hun opplyser til VG at de ikke har noen nordmenn på listen over smittede.

Lindhé har fulgt situasjonen tett etter at 15 fotballspillere ble smittet i Grebbestad i slutten av juli.

– Det går ikke an å holde avstand

– Siden da har det rent inn tilfeller som knyttes til Grebbestad, både fra vår region og utenfor. Men det er ikke bare Grebbestad som er rammet, også Smögen og Lysekil, så de tre byene skiller seg ut, sier Lindhé til SVT.

Smitteutbruddet er såpass generelt at det ikke kan knyttes til en enkelt by eller ett utested, mener smittevernlegen. Hun mener derimot folkemengdene som har samlet seg i byene gir viruset gode kår til å spre seg.

– Det er bare å gå på bryggen, der er det som å gå i grøt, man henger fast i massen. Det går ikke an å holde avstand, sier legen.

Smittevernlegen sier at situasjonen er svært alvorlig, og at hun frykter høye dødstall.

– Jeg tror vi får en andre topp og at vi får smitte inn i kommunale boenheter igjen og at vi får høye dødstall, sier hun.

IDYLLISKE GREBBESTAD: På sjøen er det god plass, men i byene på vestkysten har det vært svært folksomt i sommer. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Savner konkrete svar

Mange tusen nordmenn har hytter i Sverige, og spesielt vestkysten er populær.

Anita Sjøstrøm har hytte utenfor Strömstad, som lenge har befunnet seg i en såkalt «rød sone». Hytta er ny og isolert og brukte før coronapandemien stedet så å si hver helg.

– Det er leit at smitten øker, men den er fortsatt lavere enn i Oslo. Det tryggeste for oss ville vært å være der en helg helt alene enn å være ute i gatene her i Oslo.

Strømstad hadde forrige uke 42 smittetilfeller. Til sammenligning hadde Oslo 357 samme uke.

ETTERLENGTET: Vanligvis bruker Anita Sjøstrøm og mannen hytta hver helg gjennom året. I år ble det bare i sommerferien, med karantene i etterkant. Foto: Harald Henden

Tapt store inntekter

Strömstads næringsliv er i stor grad avhengig av nordmenn. Så langt har området hatt enorme tap på grunn av færre endagsbesøkende som kommer med bil, båt eller buss for å handle mat, alkohol og tobakk.

Ordfører Kent Hansson sa til VG i juli at byen har tapt opp mot 95 prosent av de vanlige årsinntektene.

– De store handelsplassene nære grensen bygger på norske kunder, og når de ikke finnes mer, så er det tomt.

Flere er frustrerte over at de ikke får karantenefritak for å besøke hytta, noe som luftes i Facebook-gruppen «for oss med fritidsbolig i Sverige». Gruppen har over 7400 medlemmer.

Flere ganger har initiativtager Einar Rudaa sendt brev til Erna Solberg, Bent Høie og Monica Mæland, for å høre om hytteeiere kan få karanteneunntak slik de har gjort i Danmark og Finland.

Publisert: 15.08.20 kl. 16:56

