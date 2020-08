KONTROVERSIELL: Brasils president Jair Bolsonaro er trolig mer populær enn noensinne, til overraskelse for Brasil-ekspert Torkjell Leira. Foto: Antonio Lacerda / EFE

Halvparten av brasilianere klandrer ikke Bolsonaro for corona-dødsfall

En fersk meningsmåling tyder på at oppslutningen rundt Brasils president Jair Bolsonaro øker, til tross for at mange fremdeles er kritiske til hvordan han har håndtert coronapandemien.

Avisen Folha de São Paulo publiserte nylig en undersøkelse der 47 % av den brasilianske befolkningen mener at president Bolsonaro ikke er ansvarlig for at de coronarelaterte dødstallene er så høye.

Brasil har så langt hatt over 3.317.000 smittede og 107.232 dødsfall som følge av pandemien, ifølge VGs egen oversikt. Det plasserer dem på annenplass på listen over landene som har hatt flest dødsfall i verden, kun slått av USA.

Landets president, konservative Jair Bolsonaro, har hele tiden vært skeptisk til å sette i gang strenge tiltak til å hindre spredningen av viruset. I begynnelsen av pandemien gikk han til angrep på mediene for å skape hysteri rundt det han selv omtalte som «en liten forkjølelse», ifølge The Guardian.

– Det er en skamløs kampanje, en kolossal og absurd kampanje mot statslederen, hevdet Bolsonaro under en TV-sending i mars.

Helseminister Luiz Henrique Mandetta ble sparket i april, etter å ha havnet i konflikt med presidenten over håndteringen av coronaviruset. Den samme måneden deltok Bolsonaro i en demonstrasjon mot smitteverntiltakene som ble innført av delstatsguvernøren i Brasília.

Da presidenten selv ble bekreftet coronasmittet i juli, hevdet han å ha blitt «helt frisk» etter å ha tatt to doser av malariamedisinen hydroksyklorokin.

Donald Trump har tidligere også satt sin lit til den omdiskuterte coronakuren, til tross for at flere studier har avkreftet at det har noen påviselig effekt mot viruset.

DEMONSTRERER: En brasiliansk aktivist holder et sort kors for å vise sin støtte til de 100.000 personene som har dødd av viruset i landet. Teksten betyr: «Ut med Bolsonaro». Foto: ADRIANO MACHADO / X02151

Overraskende

– For meg personlig er det overraskende at det er såpass mange som støtter Bolsonaro i denne situasjonen, selv om like mange i undersøkelsen mener han har det meste eller deler av skylden for at Brasil har hatt såpass mange corona-dødsfall, sier samfunnsgeograf Torkjell Leira.

Han er seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, og har forsket på blant annet bistandsorganisasjoner og regnskogene i Brasil i rundt 30 år. I tillegg har han skrevet flere bøker om landet.

Leira forklarer at Bolsonaro først mistet mye støtte blant befolkningen på grunn av håndteringen av coronapandemien, men at populariteten hans har steget mye i juli og august.

– I krisetider er det en tendens at folket samler seg rundt lederne, men det har ikke nødvendigvis skjedd her. Guvernørene i delstatene har økt mye mer i popularitet enn det Bolsonaro har gjort, og det er sannsynligvis fordi det er de som har satt i gang de strengeste tiltakene for å redusere smitte, sier samfunnsgeografen.

OVERRASKET: Samfunnsgeograf Torkjell Leira undrer seg over hvorfor det fortsatt er mange som ikke stiller Bolsonaro til ansvar for sin håndtering av coronapandemien. Foto: UiO

Flere årsaker

Leira sier det er flere årsaker som kan forklare hvorfor populariteten til Bolsonaro har fått et oppsving, til tross for magre resultater under pandemien.

– Han fikk påvist covid-19 selv, noe som kan ha skapt en liten sympatibølge. Det andre er at han har rullet ut flere krisepakker til de fattigste familiene i landet, som har gjort ham mer populær blant den delen av befolkningen, sier han.

Til tross for at Bolsonaros regjeringsplattform egentlig er for å minske statlige inngrep i økonomien, mener samfunnsgeografen at covid-19 har gjort at staten har blitt nødt til å engasjere seg mer.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Uten staten så hadde veldig mange sultet. Arbeidsledigheten og fattigdommen, spesielt andelen mennesker som er i ekstrem fattigdom, har økt mye det siste halve året. Likevel ville det nok ha vært verre dersom regjeringen ikke hadde bidratt, sier Leira.

PARODIERT: En dukke-karikatur av Bolsonaro blir sparket bakfra under en demonstrasjon i Rio. Foto: ANTONIO LACERDA / EFE

En siste årsak ifølge samfunnsgeografen kan være at smittetallene i Brasil omsider har begynt å stabilisere seg, og at befolkningen har begynt å vende seg til den nye normalen. Litt sånn som Norge også opplevde i juni.

– Likevel er det overraskende at han har fått en oppsving. Tiltakene rettet mot de fattige har kanskje begynt å merkes. Kanskje det har noe å gjøre med at hukommelsen til befolkningen ikke er så god, og at de ikke husker det Bolsonaro sa i begynnelsen om at corona var helt ufarlig og en konspirasjon. Det har han stort sett sluttet med, selv om han fremdeles anbefaler malariamiddel som en kur, til tross for at det motsier det WHO sier, legger han til.

