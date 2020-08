ENIGE OM Å VINNE: «Russlands president Vladimir Putin ga ordren om å hacke datamaskinen og kontoene tilknyttet Demokratene», heter det i en ny rapport om Russlands påvirkning på presidentvalget i USA i 2016. Her er Donald Trump og Vladimir Putin på et G20-møte i Hamburg. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Rapport: Russiske myndigheter påvirket valget i USA i 2016

En ny rapport slår fast at russiske myndigheter jobbet for å svekke Clinton og få Trump valgt.

Den nye rapporten på 966 sider er den mest omfattende hittil. Rapporten ble offentliggjort av etterretningskomiteen i Senatet, med republikansk flertall, tirsdag. De har brukt tre år på å granske hvordan den amerikanske valgkampen ble påvirket av russerne i 2016.

Over 200 vitner er intervjuet, og mange hundre tusen dokumenter er lest.

Etterretningskomiteen fant en omfattende kontakt mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

«Russiske myndigheter har vært involvert på en aggressiv og mangesidig måte for å påvirke, eller for å ha prøvd å påvirke, resultatet av presidentvalget i 2016», heter det i rapporten.

De russiske myndighetenes mål var å skade Clintons presidentvalgkamp og hjelpe Trump med å vinne sin, heter det.

SANNHETEN: Eks-FBI-direktør Robert Mueller har også undersøkt forbindelsene mellom Russlands regjering og Donald Trumps stab under valget i 2016. Hans rapport kom i fjor. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Svært omfattende

Rapporten er den mest omfattende hittil om russisk valgpåvirkning med sine 966 sider. I 2019 la eks-FBI-direktør Robert Mueller frem sin rapport, mens Representantens hus kom med en annen i 2018.

Mueller-rapporten ble av Trump kalt «en bløff».

Etterretningskomiteen består av medlemmer av Senatet med republikaneren Marco Rubio fra Florida i spissen. Men i likhet med de andre rapportene, konkluderer den ikke med at Trump-kampanjen var en aktiv medsammensvoren med russerne, melder The New York Times.

«Russlands president Vladimir Putin ga ordren om å hacke datamaskinen og kontoene tilknyttet Demokratene, og lekke informasjon som var ødeleggende for Hillary Clinton og hennes presidentkampanje», står det i rapporten.

Da e-postene ble lekket av WikiLeaks, prøvde Trump-kampanjen å «maksimere påvirkningen av lekkasjen». De lagde egne strategier for dette, skriver komiteen.

«En heksejakt»

Trump og hans støttespillere har på sin side har prøvd å diskreditere arbeidet med rapporten, som de har kalt en «heksejakt» uten grunnlag i virkeligheten, ifølge avisen The New York Times.

Det hvite hus har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for etterforskningen.

Ifølge den nye rapporten prøvde de ansatte å instruere vitner for å påvirke komiteens granskinger.

Valgkampsjef med kodeord

I den 966 sider lange rapporten blir spesielt Trumps valgkampsjef Paul Manafort satt i et dårlig lys. Forholdet hans til den russiske etterretningsoffiseren Konstantin Kilimnik blir kritisert.

De to skal ha brukt en kryptert meldings-applikasjon og ha sendt kodeord til hverandre.

De kunne be hverandre om å se på «teposen» eller den «oppdaterte reiseplanen», melder Los Angeles Times.

Komiteen har «mottatt informasjon som foreslår at Kilimnik kanskje har hatt relasjoner» til hackingen.

Valgkampsjef Manafort delte meningsmålinger med russeren under valgkampen i 2016, og dette skal være «noe bevis» for at russeren var i kontakt med hackerne av Demokratenes server.

Varslet ny russisk innblanding

Også i år har USAs etterretningstjeneste rapportert om at Russland prøver å påvirke 2020-valget.

På lørdag retvitret Donald Trump en russisk svertemelding om sin motkandidat Joe Biden, ifølge CNN. Tweeten inneholdt lydfiler fra 2016 mellom Biden og den daværende presidenten i Ukraina Petro Poroshenko, som allerede er stemplet som russisk propaganda mot Biden av amerikansk etterretning.

Trump har på sin side saksøkt CNN for ærekrenket ham og falskt formidlet at Trump ba Russland om hjelp til valgkampen i 2020.

I en kommende bok hevder også presidentens eksadvokat Michael Cohen at Trump samarbeidet med russerne for å vinne 2016-valget. Trump ønsket å komme nærmere Putin og «hans klikk av korrupte milliardær-oligarker», mener advokaten.

Det konkluderes også med at Trump-kampanjen har hatt kontakt med den russiske etterretningen.

