MISTET FAMILIEN: – Antisemittismen brer om seg, åpen og mer diskret. Men vi merker det hver eneste dag, sier bokhandler Gabor Somogyi. Foto: Helge Mikalsen, VG

Antisemittisme rammer ungarske jøder: – Mange prøver å skjule sin identitet

BUDAPEST(VG) – Tendensen i det ungarske samfunnet er bekymringsfull, sier bokhandler Gabor Somogyi. 37-åringen vet hva antisemittisme kan føre til, og han liker ikke det han opplever i dagens Ungarn.

– De fleste av den eldre generasjonen i min familie forsvant under Holocaust, massedrapene på seks millioner jøder under 2. verdenskrig. Fysisk er det foreløpig trygt i Ungarn, men politikken som føres er ikke bra, sier Somorgyi til VG i sin bokhandel i Budapest.

– Under overflaten ligger det hele tiden antisemittiske holdninger som vi frykter når som helst kan bryte ut i vold. Det er en ubehagelig følelse å leve med, fortsetter han.

I dag bor det mellom 100.000–150.000 jøder i Ungarn, 95 prosent av dem i Budapest.

PÅGREPET: Ungarske jøder pågrepet i oktober i 1944 og sendt til den tyske konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Foto: Faupel

«Industriell utrydding»

Under 2. verdenskrig mistet mellom 500.000–600.000 ungarske jøder livet, de fleste i krigens siste år. Inntil da hadde den ungarske regjeringen internert tusener av landets jødiske befolkning i arbeidsleirer. Selv om Ungarn støttet Nazi-Tyskland unnlot regjeringen å deportere sin jødiske borgere.

Men 19. mars 1944 snudde det: Da gikk tyske SS-tropper inn i Ungarn og startet deporteringen av, og drapene på, hundretusener av jøder.

FAKTA Det bor rundt ti millioner mennesker i Ungarn.

Budapest med to millioner innbyggere, er hovedstaden.

Statsminister Viktor Orbán kontrollerer politikken og er landets sterke mann.

Ifølge Orban er Ungarn et illiberalt demokrati.

Landet er medlem av EU og NATO. Vis mer vg-expand-down

Den tyske offiseren som sto sentralt i den «industrielle utryddingen» av ungarere, var Adolf Eichmann. Han ble rømte etter krigen til Argentina hvor han bodde før han ble kidnappet av israelske agenter i 1960. To år senere ble han dømt og henrettet for å ha vært en av arkitektene til planene og gjennomføringen av utryddelsen av seks millioner jøder.

– Jødenes historie fra pogromene, de blodige jødeforfølgelsene i Russland på 1800-talet, til Holocaust under 2. verdenskrig, er noen av verdenshistoriens mørkeste kapitler. Det gjør det ekstra vondt å oppleve at vi jøder fremdeles blir angrepet og trakassert i europeiske land, sier bokhandleren Somogyi og fortsetter:

– Her i Ungarn er det få direkte angrep, men vi lever med frykten og et psykologisk stress. Det var nettopp en kunde innom bokhandelen her og fortalte at han var blitt vist fingeren av en drosjesjåfør, åpenbart fordi han bar en kippet på hodet.

Det lukter antikvariat og jødisk historie fra de mange hyllemeter av bøker. Litteratur som nesten utelukkende har innhold om jødisk kultur, tradisjon og menneskelige skjebner gjennom en mange hundreårig historie i Europa.

Inngangsdøren går opp, men kunden snur i døren da han ser at Somogyi har besøk av to menn med kamera og skriveblokk.

JØDISKE OFRE: På bredden langs Donau i Budapest ble ungarske jøder stilt opp, skutt og skjøvet ut i elven. I dag er avstøpning av ofrenes sko blitt til et minnesmerke over de innpå 600 000 mistet livet under 2. verdenskrig. Foto: Helge Mikalsen

– Det er dessverre slik at mange er reddet for å bli eksponert. At det kommer for en dag at de er jøder, og kanskje blir gjenkjent på av en nabo som ikke visste om at han er jøde. Det er mange jeg kjenner som prøver å skjule sin identitet. Jeg er en sekulær jøde og regner meg først og fremst som ungarer. Som de fleste jeg omgås med. Det er trist at antisemittismen er på fremmarsj og skaper frykt og uro, sier Gabor Somogyi.

ARRESTERT: Jødiske kvinner arrestert på Wesselenyi-gaten i Budapest, oktober 1944. De ble internert og sendt i konsentrasjonsleirer, for å bli drept. Foto: Faupel

Daniel Bodnar leder stiftelsen Aksjon og beskyttelse for ungarske jøder, TEV, sier til VG at antisemittiske holdninger er like bekymringsfull i Budapest og i Ungarn, som de man ser i andre europeiske hovedsteder.

– Rent sikkerhetsmessig har jeg personlig aldri opplevd å få slengt ukvemsord mot meg eller fått antisemittiske kommentarer i Ungarn, og det selv om jeg går i det man kan kalle typiske jødiske klær. Derimot har jeg hatt dårlige opplevelser i en rekke andre europeiske hovedsteder, sier Daniel Bodnar.

Foruroligende tendenser

Den jødiske lederen ser likevel foruroligende tendenser i europeiske land som Polen, Frankrike, Belgia og Spania, men også i Ungarn.

– Forskningsrapporter viser at antisemittismen i Europa har økt de siste seks årene. Vi lager forskningsrapporter basert på et representativt utvalg på 1200 mennesker. Av disse aksepterer 35 prosent en antisemittisk holdning. Dette er målbart, mens fenomenet antisemittisme ikke kan måles. Gjennomsnittet av antisemittiske holdninger i de andre europeiske landene er 44–45 prosent, sier Bodnar.

Akkurat nå er han mer opptatt av og bekymret for folks oppfatning av Holocaust. Antallet ungarere og europeere som benekter at nazi-Tysklands drepte over seks millioner jøder under 2. verdenskrig, øker dramatisk.

– Her i Ungarn er tallet mer enn fordoblet. For fem år siden mente ni prosent av befolkningen at Holocaust ikke har funnet sted. I dag er 20–21 prosent som er Holocaust fornektere, sier Daniel Bodvar.

BEKYMRET: – Europa må få en annen innvandringspolitikk, ellers vil antisemittismen øke ytterligere i omfang, sier Daniel Bodnar.

– Det som er mest bekymringsfullt er at dette skjer i en tid hvor Holocaust til stadighet blir snakket om, diskutert og omtalt. Og det samtidig som mange fornekter det som skjedde med jødene under 2. verdenskrig. Og at om det var tilfelle, så må tallet seks millioner drepte være feil. Det gjør meg trist, sier den jødiske lederen av stiftelsen, TEV.

– Hva mener du er årsakene til at Holocaust-fornektere blir flere?

– Det er ulike årsaker, i ulike land. Men tendensen er stort sett den samme over hele Europa, spesielt der hvor den det er en stor muslimsk minoritet. Fra et jødiske perspektiv mener jeg at europeisk flyktningpolitikk har spilt fallitt. Med mindre muslimske innvandrere blir bedre integrert og lager forestillinger om at det som skjer i Midtøsten har noe med europeiske jøder å gjøre, så vil denne utviklingen fortsette. Det gjør meg veldig urolig, sier Bodnar.

Mangeårige og tidligere Øst-Europa og Moskva-korrespondent i NRK, Hans-Wilhelm Steinfeld, har et spesielt forhold til Ungarn og har fulgt utviklingen i landet på nært hold.

– Partiene på ytterste høyrefløy i Ungarn er styrt av en nynazistisk ideologi. Man ser en rett linje fra pilkors-bevegelsen under 2. verdenskrig til det de fascistiske i dag står for, sier Steinfeld.

BRØT SAMMEN: – Det vi ser i Ungarn i dag er blant annet et resultat av det verdivakuumet som oppsto da Berlin-muren ble revet og kommunismen falt, sier Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Janne Møller-Hansen

Han ser utviklingen i Ungarn under Viktor Orbans kontroll i sammenheng med de dramatiske hendelsene i Øst-Europa for tre tiår siden.

– Når kommunismen bryter sammen oppstår det et verdivakuum. I et slikt røres mye rart sammen og i Ungarn har nasjonalismen alltid hatt gode vekstkår. Dette er en av mange årsaker til at antisemittismen øker i omfang i en rekke av de tidligere kommunistiske statene i Øst-Europa, sier Steinfeld.

Publisert: 13.07.19 kl. 00:39